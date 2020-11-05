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ماكرون يضاعف عدد أفراد شرطة الحدود الفرنسية

منذ 39 دقيقة
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مضاعفة القوات الأمنية على الحدود الفرنسية، حيث قال خلال زيارته اليوم الخميس إلى منطقة بيرتوس الحدودية مع إسبانيا اليوم الخميس: “لقد قررنا تعزيز المراقبة على حدود منطقة شينغن. وفي فرنسا سيزداد عدد أفراد الشرطة على الحدود من 2400 إلى 4800 فرد”، وذلك ضمن إجراءات تتخذها فرنسا لمواجهة موجة الهجمات الإرهابية التي تشهدها البلاد وأوروبا.

واعتبر ماكرون أن “إرهاب الإسلاميين المتطرفين تهديد طويل الأمد”، وأضاف: “أعتقد أيضا أنه من الضروري مراجعة نظام شينغن وتحقيق سيطرة أكبر على الحدود”، مشيرا إلى أنه سيطرح مقترحات بهذا الشأن في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر.

وذكر ماكرون أنه بفضل الإجراءات المتخذة سابقا، تمكن الأمن الفرنسي من “إحباط 32 هجوما إرهابيا” في البلاد على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، مضيفا أن التوجه إلى تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب وجد انعكاسه في مشروع قانون جديد في هذا المجال، سيعرض على مجلس الوزراء في 9 ديسمبر.

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