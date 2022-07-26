الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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ماكرون يضخ استثمارات لدعم الأمن الغذائي الأفريقي

منذ ساعة واحدة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة تشمل ثلاث دول أفريقية بزيارة الكاميرون اليوم الثلاثاء.

تهدف الجولة إلى تعزيز الروابط السياسية مع القارة والمساعدة في دعم قطاع الانتاج الزراعي وسط تراجع الأمن الغذائي بسبب الحرب في أوكرانيا.

والكاميرون، الواقعة في وسط أفريقيا والغنية بالمعادن، منتج رئيسي للغذاء في أفريقيا وسيسعى الوفد المرافق لماكرون وراء فرص استثمار في القطاع الزراعي.

وسيجتمع ماكرون مع الرئيس الكاميروني بول بيا في العاصمة ياوندي كما سيلتقي بممثلين عن الجالية الفرنسية والمجتمع المدني.

وتواجه العديد من الدول الأفريقية مشكلات تتعلق بالأمن الغذائي وأمن الطاقة بسبب الاعتماد على الإمدادات الروسية من الحبوب والطاقة لكنها تشترى كذلك الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب الدائرة هناك.

وتجنبت الدول الأفريقية بدرجة كبيرة الانحياز لطرف في الحرب ورفضت الانضمام للغرب في إدانة روسيا وفرض عقوبات عليها.

وسيتوجه ماكرون إلى بنين غدا الأربعاء ثم إلى غينيا بيساو يوم الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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