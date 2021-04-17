ماكرون يعتزم محادثة بوتين بشأن أوكرانيا

قالت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه”، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يعتزم مهاتفة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قريبا، لمناقشة التطورات عقب تصاعد التوتر في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا مؤخرا.

وقال الإليزيه ، في بيان اليوم السبت، إن “ماكرون سيتصل قريبا بالرئيس الروسي لمناقشة الوضع في أوكرانيا”.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن أمس الجمعة، أنه خلال الحديث مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، تم بحث الوضع في دونباس.

وقال زيلينسكي، خلال لقاء مع الصحافيين بث عبر صفحة مكتبه على فيسبوك، “بحثنا الوضع الأمني في شرق أوكرانيا، نظام وقف إطلاق النار، الذي عمل اعتبارًا من عشرينيات شهر تموز/يوليو 2020، نفّذ بشكل جيد للغاية”.

ووفقا له، تم إبلاغ زعيمي فرنسا وألمانيا، من بين أمور أخرى، بانتهاكات نظام وقف إطلاق النار.

وأعلن زيلينسكي، في وقت سابق، أن كييف مستعدة دائمًا للعودة إلى حوار دبلوماسي هادف بشأن دونباس.

وحذرت موسكو، في وقت سابق، من خطورة التصعيد في منطقة “دونباس” جنوب شرقي أوكرانيا؛ معتبرة أنه يدعو إلى القلق.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قبل ذلك، أن الوضع على خط تماس القوات في “دونباس” مقلق؛ واستفزازات الجيش الأوكراني ليست فردية، بل متعددة.

يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا، فيما تؤكد موسكو مرارا وتكرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.