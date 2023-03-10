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ماكرون يعرب عن قلقه إزاء الموقف في جورجيا

منذ 36 دقيقة
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون (رويترز)

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الجمعة 10-3-2023) إن جورجيا تتعرض لضغوط بعد الأحداث المقلقة التي جرت في الأسبوع الماضي، وهو أمر لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتجاهله.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في باريس “جورجيا تتعرض لبعض الضغوط الشديدة وآمل أن تتمكن من إيجاد السكينة”.

وتراجع البرلمان الجورجي اليوم الجمعة عن مشروع قانون “الوكلاء الأجانب” الذي أحدث أزمة سياسية وهدد بالإضرار بمساعي البلاد لتعزيز العلاقات مع أوروبا.

وأضاف ماكرون أن زعماء سياسيين سابقين معتقلين حاليا وصحتهم متردية ينبغي إطلاق سراحهم أو تفقد حالتهم الصحية.

وطالب معاونو الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، المسجون في الوقت الحالي، بالإفراج عنه ليتلقى الرعاية الطبية العاجلة.

من جهتها دعت الولايات المتحدة في وقت سابق سلطات تبليسي إلى “احترام المظاهرات السلمية”، قائلة إنها “تقف مع شعب جورجيا” بعد نزول الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا على القانون الذي يقول منتقدوه إنه يهدد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس “ندعو حكومة جورجيا إلى احترام حرية التجمع والاحتجاج السلمي”، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة “مع شعب جورجيا وتطلعاته”، كما عبر برايس عن “قلق” بلاده إزاء القانون.

    المصدر :
  • رويترز

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