ماكرون يعلق على طلب أوكرانيا الانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إنه لابد لدول الاتحاد الأوروبي الاتفاق على الوتيرة التي يمكن أن يستغني بها الاتحاد نفسه عن الوقود الأحفوري الروسي.

وفيما يتعلق بمسألة طلب أوكرانيا الانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي، قال ماكرون، متحدثا قبل قمة لزعماء أوروبا في فرنسا، إنه يعتقد بأنه من غير الواقعي الدخول في مفاوضات العضوية مع دولة في حالة حرب.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حكومي بعد أن حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسية، إن بلاده تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.

وأضاف أن العقوبات الغربية على روسيا غير مشروعة وأن الحكومات الغربية تخدع شعوبها، مؤكدا أن روسيا ستحل مشاكلها بهدوء.

وفي كلمة له بنفس الاجتماع، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن روسيا اتخذت تدابير للحد من تدفق رأس المال إلى الخارج وإنها ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالديون الخارجية بالروبل.

وأفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، بأن على الشركات الأجنبية أن تعلم أن العودة إلى روسيا لن تكون أمرا سهل المنال بعد مغادرتها.

وعلق مدفيديف على قيام بعض الشركات الأجنبية تعليق أعمالها في روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية قائلا: “إن على الشركات الأجنبية مهما كانت أسباب خروجها أن تفهم أنه لن يكون من السهل عليها العودة إلى السوق الروسية، فقد تعاملت روسيا مع العقوبات في عام 2014 وستتأقلم الآن”.