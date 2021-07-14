الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماكرون يكشف موعد انتهاء عملية "برخان" العسكرية في أفريقيا

14 - يوليو - 2021
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن موعد انتهاء عملية “برخان” العسكرية الفرنسية لمكافحة المتطرفين في منطقة الساحل بأفريقيا.

وقال ماكرون أن العملية التي يشارك فيها اليوم أكثر من خمسة آلاف عسكري، ستنتهي في “الربع الأول من 2022”.

وتابع ماكرون في خطابه السنوي إلى العسكريين عشية العيد الوطني إنّه “في الربع الأول من العام 2022 سنضع حدّاً لعملية برخان”، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ إنهاء هذه العملية المستمرّة منذ 2014 لا يعني تخلّي بلاده عن دورها في هذه المنطقة.

ونوّه الرئيس الفرنسي بالدور الذي قامت به قواته في دحر الجماعات الأصولية في منطقة الساحل، قائلا إنّ “الجيش الفرنسي وعملية برخان هما اللّذان منعا في السنوات الأخيرة تأسيس خلافة في منطقة الساحل”.

وكان ماكرون أعلن الجمعة في أعقاب قمّة مع قادة مجموعة دول الساحل الخمس أنّ بلاده ستبدأ بحلول نهاية العام بسحب قواتها المنتشرة في أقصى شمال مالي وتركيز جهودها جنوباً حيث تواصل الجماعات الجهادية “نشر التهديد”.

وأوضح الرئيس الفرنسي يومها أنّ إغلاق قواعد برخان في شمال مالي ستبدأ في “النصف الثاني من العام 2021″، في حين ستغلق المواقع العسكرية في كيدال وتيساليت وتمبكتو “بحلول بداية عام 2022”.

    المزيد من أخبار العالم

    خالد سعيد منصور عضو المجلس العسكري في حركة الجهاد الإسلامي
    حركة الجهاد الإسلامي تؤكد مقتل القيادي خالد منصور في غزة
    حريق ضخم بالقرب من ميناء الناقلات العملاقة الكوبي في ماتانزاس
    احتدام حريق في ميناء لتخزين النفط بكوبا والمكسيك وفنزويلا ترسلان فرقا للمساعدة
    فوات الأمن في كوسوفو
    كوسوفو تعتقل صحفية روسية للاشتباه في قيامها بالتجسس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري
    جمعية المصارف
    بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏