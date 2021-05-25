ماكرون يلوح بعقوبات أوروبية على قادة الانقلاب في مالي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ عقوبات تستهدف المشاركين في عملية الانقلاب في مالي خلال الساعات المقبلة.

وكان ماكرون قد وصف في حديث مع الصحفيين، اعتقال واحتجاز قادة في مالي بـ”انقلاب من داخل انقلاب”.

وأفادت وكالة “فرانس برس”، في وقت سابق، بأن العسكريين في مالي اعتقلوا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وذلك عقب الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة تم فيها استبدال وزيري الدفاع والأمن.

وقررت السلطات الانتقالية في مالي استبدال العقيد موديبو كونيه بالجنرال سليمان دوكوريه في منصب وزير الأمن، والعقيد ساديو كامارا بالجنرال محمدو الأمين بالو في منصب وزير الدفاع.

وعلى الرغم من ذلك تغلب العسكريون على تشكيلة الحكومة الجديدة، التي تم تكليف مختار وان بتشكيلها في الـ14 من مايو الجاري، بعد استقالة الحكومة الانتقالية.