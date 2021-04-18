ماكرون يلوح بفرض عقوبات على روسيا حال أبدت "سلوكا غير مقبول"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا، مؤكدا استعداده لفرض عقوبات على موسكو، في حال أبدت “سلوكا غير مقبول”.

وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال “ماكرون” ردا على سؤال بشأن احتمال اتخاذ تدابير ضد موسكو في حال اجتاحت أوكرانيا، “أعتقد أنه بعد سلوك غير مقبول، علينا بالفعل فرض عقوبات”، مضيفا “أعتقد أنه يتحتم علينا تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا”.

في السياق، أكد الرئيس الفرنسي، أن العقوبات وحدها “غير كافية” وأن من الأفضل إقامة “حوار بناء”، مشيرا إلى أن العقوبات تشكل “الطريقة الوحيدة لنكون ذوي صدقية”.

وأضاف قائلا: “إننا بحاجة إلى حوار صريح ومنفتح مع روسيا”.

يشار إلى أن روسيا نشرت عشرات آلاف الجنود قرب حدودها مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، كما استؤنفت المعارك مؤخرا بعد توقفها منذ التوصل إلى هدنة في صيف 2020.

وكان الرئيس الأميركي “جو بايدن”، أعلن الخميس الماضي، فرض سلسلة عقوبات مالية صارمة على روسيا إضافة إلى طرد 10 دبلوماسيين روس، لكن في الوقت نفسه عرض عقد قمة مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”.

إعلان الرئيس الأمريكي جاء بعد سلسلة أعمال نُسبت إلى موسكو بما فيها هجوم إلكتروني هائل والتدخّل في الانتخابات الأميركيّة العام الماضي.

كما فرضت عقوبات على 8 أشخاص وكيانات على ارتباط بـ”احتلال” القرم.

الجدير بالذكر أن “ماكرون” والمستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل”، أعلنا يوم الجمعة، دعمهما للرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”، داعيين روسيا إلى سحب قواتها من الحدود والعمل سريعا لـ”خفض التوتر”.