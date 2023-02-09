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ماكرون يمنح زيلينسكي وسام جوقة الشرف

منذ 6 دقائق
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسام جوقة الشرف لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى باريس.

وقال قصر الإليزيه في بيان‭ ‬الليلة الماضية إن الوسام هو الأعلى الذي يمكن أن يمنحه رئيس فرنسي لنظير له.

وكتب ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعي “تحية لأوكرانيا وشعبها. تحية لك عزيزي فولوديمير، على شجاعتكم والتزامكم”.

وقال زيلينسكي لماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس في وقت متأخر مساء الأربعاء إن أمامهما الفرصة “لتغيير قواعد اللعبة” في الحرب ضد روسيا من خلال عدم التردد في تسليم أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة حديثة إلى أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو نشره قصر الإليزيه ماكرون وهو يسلم الوسام في قاعة فخمة لزيلينسكي الذي ارتدى زيه العسكري المعتاد. وتعانق الرئيسان وتصافحا بحرارة.

وقال زيلينسكي بعد ذلك للحضور “قلت للرئيس، قلت إنني أعتقد أن هذا كثير جدا بالنسبة لي، ولهذا أهدي هذا (الوسام) بالطبع لشعبنا كله، الأوكرانيين، لمجتمعنا. وإنه لشرف عظيم أن أكون هنا”.

    المصدر :
  • رويترز

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