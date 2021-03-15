ماكرون يوجه رسالة إلى الشعب السوري

في الذكرى العاشرة للثورة السورية توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برسالة الى الشعب السوري من خلال تغريدة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها “إلى الشعب السوري أريد أن أقول: لن نتخلى يوما عن هذه المعركة”.

واضاف “قبل عشر سنوات انتفض الشعب السوري بسلام من أجل الحرية والكرامة، سنبقى إلى جانبه للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، والدفاع عن القانون الدولي، ومحاربة الإفلات من العقاب، وإيجاد حل سياسي في النهاية، الحل الوحيد الممكن”.

Au peuple syrien je veux dire : nous n’abandonnerons jamais ce combat. https://t.co/gQtj7ONVhw — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 15, 2021