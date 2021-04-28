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ماكنزي: قلقون من استخدام إيران لوكلائها في المنطقة

28 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2021 3:15 مساءً
الجنرال كنيث ماكنزي

الجنرال كنيث ماكنزي

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أعرب قائد القيادة المركزية الأميركية، كينيث ماكنزي، عن قلقه من استخدام إيران لوكلائها في المنطقة لا سيما في العراق.

جاءت تصريحات ماكنزي في ندوة عبر الإنترنت، حول “أولويات الاستراتيجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وما تواجهه من عقبات”، الثلاثاء.

وبشأن مخيات اللاجئين في سوريا، قال ماكنزي إن هناك “قلق على مستقبل اللاجئين والنازحين في منطقة مسؤوليته، مثل مخيم الهول في سوريا”، حيث يستقبل هذا المخيم الآلاف من آلاف من زوجات وأبناء المتورطين مع تنظيم داعش من الأجانب”.

وحول إيجاد حلول لمشكلة مخيم الهول في سوريا والقريب من الحدود العراقية، أشار إلى أنه لا يمكن الحديث عنها من دون “اعتماد مقاربة دولية”.

كما تطرق ماكنزي إلى أن للولايات المتحدة “خطة انسحاب من أفغانستان، توفر الحماية لقواتنا”، مع الاستمرار بتقديم “النصح والإرشاد عن بعد للقوات الأفغانية”.

وأشار ماكنزي في الندوة إلى أن “المنافسة تحتدم في الفضاء السيبراني”.

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