ماكينزي: سعيُ إيران للهيمنة أكبرُ مصدر لانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط

أكد قائد القيادة المركزية الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينث ماكينزي أن روسيا والصين تسعيان لتوسيع نفوذهما بالمنطقة على حساب النفوذ الأميركي.

كما حذر من سعي إيران للهيمنة، واكد أيضاً أن هذا النهج هو أكبر مصدر لانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال إن مصالح الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة خصوصا في إفريقيا، وحذر سيطرة طالبان على أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية.

كان ماكينزي قد قال إن إيران والتنظيمات الإرهابية “لا تزالان الخطر الأساسي في المنطقة”، مشدداً على أن الوجود العسكري لقواته في المنطقة يركز على 3 أولويات: “مواجهة الإرهاب المتمثل بالتنظيمات الإرهابية كـ(القاعدة) و(داعش)، ومواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، والتصدي لمحاولات روسيا والصين من التمدد في تلك المنطقة الاستراتيجية”.

وحمّل ماكينزي، في ندوة افتراضية مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن في فبراير الماضي، أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، “السبب الأساسي لعدم الاستقرار في العراق وسوريا واليمن”، واعتبرها “الخطر الآن” بسبب أنشطة أسهمت في منع حصول سكان تلك البلدان على الإمدادات اللازمة في مواجهة تفشي وباء كورونا.

وطمأن ماكينزي الأميركيين قائلاً إن قواتها المستقرة في المنطقة “لديها كل الإمكانات لمواجهة أي تهديد إقليمي بالتنسيق مع الحلفاء”، مشدداً وتسعى لبناء شراكات قوية بين دول المنطقة في مواجهتها، لافتاً إلى أن قواته “تعمل على تعزيز التنسيق ودعم الحضور البحري مع حلفائنا لحماية الممرات المائية، في مواجهة عمليات القرصنة والاعتداء على السفن التجارية، كتلك التي تقوم بها إيران”.