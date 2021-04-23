ماكينزي: ما يقلقنا حالياً هو البرنامج الصاروخي الإيراني

أوضح قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكينزي، أن “تحركات إيران بشأن برنامجها النووي يمكن العدول عنها”، موضحاً أن ما يقلقه حالياً هو البرنامج الصاروخي الإيراني، حيث إن طهران “تطوّر دقة صواريخها”.

وأصاف ماكينزي، في مؤتمر صحافي مساء الخميس في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بأن “إيران مستمرة في سلوك التهديد في المنطقة”، ولكن “لن تنجر إلى مواجهة عسكرية مع إيران”.

وأكد، رداً على سؤال من مراسلنا في واشنطن: “منذ شهر يناير الماضي، أعادت إيران حساباتها بشأن نوايا الولايات المتحدة”.

كما أشار ماكينزي إلى أن إيران “تستطيع تهديد مضيق هرمز بنشر الألغام البحرية”، مضيفاً: “يستطيعون فعل هذا الأمر من خلال إعطاء الألغام للحوثيين”.

في سياق آخر، قال ماكينزي إن الولايات المتحدة ستبقى في العراق مع باقي دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” للقضاء على داعش.

وأضاف: “العراق يريدنا أن نبقى هناك”، مؤكداً أن لا خطط لخفض القوات الأميركية في العراق كما حدث في أفغانستان.

وعند سؤاله عن الملف السوري قال ماكينزي: “لا أرى احتمالاً لاندلاع أزمة في شمال شرقي سوريا”.

وعن أفغانستان، قال ماكينزي إن “مكافحة الإرهاب بعد الانسحاب من أفغانستان سيكون أصعب”، مضيفاً أن “الأميركيين سيتابعون مراقبة ومكافحة الإرهاب الآتي من أفغانستان بعد الانسحاب”.