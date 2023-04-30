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مالطا توجه اتهامات تتعلق بالإرهاب لسبعة سوريين

منذ 11 دقيقة
علم مالطا

علم مالطا

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وجهت محكمة في مالطا‭ ‬تخضع لحراسة مشددة، الأحد، اتهامات لسبعة سوريين بتشجيع وتدريب آخرين على ارتكاب أعمال إرهابية في أوروبا.

وقالت شرطة مالطا إنها ألقت القبض على السبعة الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و27 عاما أمس السبت في عملية منسقة مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).

وجرى توجيه اتهامات للمجموعة بالارتباط بمنظمة متطرفة والتحريض على الإرهاب من خلال رسائل عامة وتجنيد أو محاولة تجنيد آخرين لارتكاب أعمال إرهابية وتوجيه آخرين بشأن استخدام المتفجرات أو الأسلحة النارية ومحاولة السفر إلى أوروبا لارتكاب الإرهاب.

ودفع جميع المتهمين بالبراءة لكن المحكمة قضت في نهاية الجلسة باستمرار حبسهم. ولم يطلب أي منهم الكفالة.

ويواجه المتهمون عقوبة يصل أقصاها إلى السجن مدى الحياة في حالة إدانتهم.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه القضية.

    المصدر :
  • رويترز

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