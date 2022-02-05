ماليزيا.. خروج رئيس وزراء السابق مهاتير محمد من المستشفى

خرج رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد (96 عاما) من مستشفى معهد القلب الوطني اليوم السبت، حسبما ذكر المستشفى.

وقال المستشفى -في بيان- إن مهاتير سيجري متابعة لمواصلة علاجه كلما اقتضت الضرورة، مضيفا أنه “سيواصل الآن التعافي في المنزل”.

وخضع مهاتير -الذي لا يزال نائبا نشطا- لإجراء طبي اختياري في 8 يناير/كانون الثاني، ثم نُقل إلى المستشفى في وقت لاحق من ذلك الشهر للعلاج.

ولم يذكر مستشفى معهد القلب الوطني في ذلك الوقت طبيعة الإجراء الذي خضع له مهاتير الذي يعاني من مشاكل في القلب.

وقال مكتب مهاتير -يوم الجمعة- إنه تم السماح لرئيس الوزراء السابق بالعودة إلى منزله هذا الأسبوع، في الوقت الذي كان لا يزال يخضع فيه للعلاج بالمستشفى.

وكان رئيس وزراء ماليزيا الأسبق قد دخل المستشفى وخرج منه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما قال الأطباء المعالجون له إنهم راضون عن نتائج فحوصه.

وسبق أن تولى مهاتير رئاسة وزراء بلاده بين يوليو/تموز 1981 وأكتوبر/تشرين الأول 2003، ثم مرة أخرى من مايو/أيار 2018 إلى مارس/آذار 2020، ليصبح بذلك رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد بما مجموعه 24 عاما.