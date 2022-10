مالي: الشعب الإيراني يواصل التظاهر السلمي للمطالبة باحترام كرامته

مع استمرار الاحتجاجات ضد النظام الحاكم في ايران وذلك بعد عدة اسابيع على اشتعال فتيل الثورة، مع ابقاء النظام الحاكم عمليات القمع والاحتجاز كما القتل في اولوياته لفض الساحة المعارضة، في وقت تدعم الدول الغربية هذه الاحتجاجات وذلك عبر فرض عقوبات على مسؤولين متورطين في عملية قمع المحتجين الذين ما فتئوا منذ منتصف الشهر الماضي، هاتفين ضد “السلطات القمعية”، ومطالبين باحترام حقوقهم وحرياتهم.

هذا وقد جددت الولايات المتحدة دعمها ومساندتها للمتظاهرين في إيران، فيما شدد المبعوث الأميركي الخاص، روبرت مالي، الأحد، على أن تظاهرات خرجت في واشنطن وعشرات المدن الأخرى حول العالم لدعم المحتجين في إيران.

Marchers in Washington and cities around the world are showing their support for the Iranian people, who continue to peacefully demonstrate for their government to respect their dignity and human rights.https://t.co/2RLjDvgTHd

