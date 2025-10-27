الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
مالي تعلق الدراسة وتوقع اتفاقية توريد نفط مع روسيا بسبب أزمة الوقود

منذ 52 دقيقة
اكتظاظ شديد تشهده محطات البنزين في مالي

قررت الحكومة في مالي تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بدءاً من اليوم الاثنين، نتيجة نقص حاد في الوقود بعد أن فرضت جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة حصاراً على واردات الوقود.

وجماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” هاجمت منذ أوائل سبتمبر قوافل الوقود المتجهة إلى العاصمة باماكو، في محاولة للضغط على الحكومة العسكرية وحرمان الاقتصاد من المواد الأساسية.

وأدى النقص إلى إغلاق بعض محطات الوقود، واضطر السكان للبحث عن بدائل مثل السير على الأقدام أو استخدام الدراجات النارية أو البقاء في المنازل.

وتزامن ذلك مع إعلان روسيا يوم الجمعة عن التزامها بتوريد ما بين 160 ألف و200 ألف طن من النفط والمنتجات المرتبطة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مالي، دون الكشف عن مواعيد أو تفاصيل التسليم.

    المصدر :
  • رويترز

