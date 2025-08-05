الثلاثاء 11 صفر 1447 ﻫ - 5 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مالي: مسلحون إسلاميون يفرجون عن 4 سائقي شاحنات مغربيين محتجزين منذ يناير

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2025 4:13 مساءً
مقاتل في شمال مالي. رويترز

مقاتل في شمال مالي. رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام رسمية في مالي في وقت متأخر من أمس الاثنين أن مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية أفرجوا عن أربعة سائقي شاحنات مغربيين اختطفوا في يناير كانون الثاني، مما يسلط الضوء على تزايد التعاون المخابراتي بين البلدين.

وقال مصدر دبلوماسي حينئذ إن الرجال وشاحناتهم الثلاث اختفوا في يناير كانون الثاني أثناء عبورهم دون تأمين من بلدة دوري في بوركينا فاسو إلى مدينة تيرا في النيجر، وهي منطقة معروفة بتهديدات المتشددين.

وظهروا إلى جانب زعيم المجلس العسكري في مالي أسيمي جويتا في لقطات بثتها وسائل الإعلام الحكومية مساء أمس وذكرت أنهم أطلق سراحهم يوم الأحد.

وتقاتل بوركينا فاسو والنيجر ومالي، التي تحكمها جميعا مجالس عسكرية، جماعات متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. وتتسبب هذه الجماعات في زعزعة استقرار منطقة الساحل في غرب أفريقيا منذ أكثر من عقد من الزمان.

وأوقفت الدول الثلاث التعاون الدفاعي مع فرنسا وقوات غربية أخرى واتجهت نحو روسيا للحصول على الدعم العسكري. وأعلنت هذه الدول انسحابها العام الماضي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مما يزيد من خطر العزلة الدبلوماسية.

وفي الوقت نفسه، زاد تقارب المغرب مع الدول الحبيسة الثلاث.

ففي أبريل نيسان، صادق وزراء خارجية بوركينا فاسو والنيجر ومالي على مبادرة تتيح لهم الوصول إلى التجارة العالمية عبر موانئ المغرب على المحيط الأطلسي. وتوسط المغرب في ديسمبر كانون الأول للإفراج عن أربعة مواطنين فرنسيين ظلوا محتجزين في بوركينا فاسو لعام.

وأفادت وسائل إعلام رسمية مالية بأن الإفراج عن سائقي الشاحنات الأربعة يوم الأحد جاء نتيجة للتعاون بين أجهزة الأمن والمخابرات في مالي والمغرب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
ترامب: من المحتمل ألا أترشح للرئاسة مرة أخرى
علم الولايات المتحدة الأمريكية
العجز التجاري الأمريكي يتقلص إلى 60.2 مليار دولار في يونيو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحضر اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا، اليابان، 29 يونيو 2019. رويترز
ترامب: سأجتمع مع الرئيس الصيني في حال التوصل لاتفاق تجاري

الأكثر قراءة

قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
لبنان يتسلّم الورقة الأميركية الجديدة المعدّلة… وهذه أبرز بنودها
لقاء "اللبنانيون الاحرار"
لقاء "اللبنانيون الأحرار" يدعو للاعتصام غداً
النائب نديم الجميّل
نديم الجميّل تعليقاً على فيديو تجمعات الدراجات النارية بالضاحية الجنوبية: الشارع سيقابله شارع!