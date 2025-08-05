مالي: مسلحون إسلاميون يفرجون عن 4 سائقي شاحنات مغربيين محتجزين منذ يناير

ذكرت وسائل إعلام رسمية في مالي في وقت متأخر من أمس الاثنين أن مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية أفرجوا عن أربعة سائقي شاحنات مغربيين اختطفوا في يناير كانون الثاني، مما يسلط الضوء على تزايد التعاون المخابراتي بين البلدين.

وقال مصدر دبلوماسي حينئذ إن الرجال وشاحناتهم الثلاث اختفوا في يناير كانون الثاني أثناء عبورهم دون تأمين من بلدة دوري في بوركينا فاسو إلى مدينة تيرا في النيجر، وهي منطقة معروفة بتهديدات المتشددين.

وظهروا إلى جانب زعيم المجلس العسكري في مالي أسيمي جويتا في لقطات بثتها وسائل الإعلام الحكومية مساء أمس وذكرت أنهم أطلق سراحهم يوم الأحد.

وتقاتل بوركينا فاسو والنيجر ومالي، التي تحكمها جميعا مجالس عسكرية، جماعات متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. وتتسبب هذه الجماعات في زعزعة استقرار منطقة الساحل في غرب أفريقيا منذ أكثر من عقد من الزمان.

وأوقفت الدول الثلاث التعاون الدفاعي مع فرنسا وقوات غربية أخرى واتجهت نحو روسيا للحصول على الدعم العسكري. وأعلنت هذه الدول انسحابها العام الماضي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مما يزيد من خطر العزلة الدبلوماسية.

وفي الوقت نفسه، زاد تقارب المغرب مع الدول الحبيسة الثلاث.

ففي أبريل نيسان، صادق وزراء خارجية بوركينا فاسو والنيجر ومالي على مبادرة تتيح لهم الوصول إلى التجارة العالمية عبر موانئ المغرب على المحيط الأطلسي. وتوسط المغرب في ديسمبر كانون الأول للإفراج عن أربعة مواطنين فرنسيين ظلوا محتجزين في بوركينا فاسو لعام.

وأفادت وسائل إعلام رسمية مالية بأن الإفراج عن سائقي الشاحنات الأربعة يوم الأحد جاء نتيجة للتعاون بين أجهزة الأمن والمخابرات في مالي والمغرب.