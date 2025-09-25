الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
مايكروسوفت توقف خدمات لوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية

أعلنت شركة مايكروسوفت، الخميس، أنها عطلت مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المستخدمة من قبل وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بعد مراجعة داخلية كشفت عن أدلة أولية تدعم تقارير إعلامية حول نظام مراقبة في غزة والضفة الغربية.

وأوضح رئيس مايكروسوفت براد سميث أن الشركة بدأت المراجعة بعد مقال نشرته صحيفة الجارديان في أغسطس، تناول اتهامات ضد الوحدة التابعة للجيش الإسرائيلي. وأكدت الشركة أن المراجعة أظهرت دلائل تدعم بعض عناصر التقرير، بما في ذلك استخدام وزارة الدفاع الإسرائيلية لسعة تخزين “آزور” في هولندا وخدمات الذكاء الاصطناعي التابعة لمايكروسوفت.

وقال سميث في مدونة الشركة: “إننا لا نقدم التكنولوجيا للسماح بالمراقبة الجماعية للمدنيين”.

    المصدر :
  • رويترز

