مايك بنس عن مشروع قانون إصلاح التصويت: استيلاء غير دستوري على السلطة من اليساريين

وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس في مقال له اليوم الأربعاء مشروع قانون إصلاح التصويت ومكافحة الفساد الذي اقترحه الديمقراطيون في مجلس النواب، بأنه ”استيلاء غير دستوري على السلطة من قِبل اليساريين“.

وظل بنس صامتا إلى حد كبير منذ تمرد مبنى الكابيتول في 6 يناير /كانون الثاني، والذي هتف خلاله مثيرو الشغب مطالبين بـ ”شنق مايك بنس“ بعد أن روج الرئيس السابق دونالد ترامب لمزاعم أن نائبه يمكن أن يمنع الاعتراف بالمجمع الانتخابي.

وفي مقاله الذي نشرته صحيفة ”ديلي سيجنال“، كرر بنس الادعاء بأن انتخابات 2020 ”اتسمت بمخالفات تصويت كبيرة“.

وأشار بنس إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن أعدادا كبيرة من الديمقراطيين لم تثق بنتائج انتخابات عام 2016، وأن أعدادا كبيرة من الجمهوريين لا تزال غير واثقة من نتائج انتخابات عام 2020.

ووصف بنس مشروع القانون الديموقراطي لإصلاح التصويت، والذي سيصوت عليه مجلس النواب اليوم الأربعاء، بأنه ”مشروع قانون غير دستوري ومتهور وغير ديمقراطي ويمكن أن يؤدي لضرر دائم على الجمهورية“.

وأضاف قائلا: ”اليساريون لا يريدونك عاجزا في صناديق الاقتراع فقط، بل يريدون إسكات وفرض الرقابة على أي شخص يجرؤ على انتقاد استيلائهم على السلطة بشكل غير دستوري“.

يذكر أن مشروع القانون الديمقراطي، والمسمى ”من أجل الشعب“ والذي قُدم لأول مرة في عام 2019، يحتوي على بنود تعيد حق التصويت للمجرمين، وتوسع التصويت المبكر والغائب، وتضع معايير وطنية للتصويت المبكر وتسجيل الناخبين، وتسمح لهم بالتسجيل عبر الإنترنت أو في يوم الانتخابات لمنع ”عمليات تطهير الناخبين“.

ورأى بنس أن مشروع القانون سيقوض الجهود الرامية إلى إصلاح الانتخابات على مستوى الولايات والمستوى المحلي، مشيرا إلى أن مشروع القانون ”ينص على قواعد الانتخابات الأكثر إثارة للتشكيك والإساءة في جميع أنحاء البلاد، ويمنع التدابير المنطقية للكشف عن تزوير الانتخابات وردع ومحاكمة مرتكبيه“.

ووصف بنس أحداث 6 يناير بأنها ”مأساوية“ وقال إنها ”حرمت الشعب الأمريكي من مناقشة جوهرية في الكونغرس حول نزاهة الانتخابات في أمريكا“، ولكنه تجنب ذكر اسم ”ترامب“.