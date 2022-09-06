ما الأسباب التي تمنع بايدن من إعلان روسيا كدولة راعية للإرهاب؟

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير (الثلاثاء 6-9-2022) إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ قرارا نهائيا ضد تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب.

وقال بايدن أمس إنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف سعت أوكرانيا إليه في خضم الغزو الروسي المستمر، بينما حذرت موسكو من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأمريكية الروسية.

وقالت جان-بيير إن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب قد يؤخر صادرات الغذاء ويهدد اتفاقات نقل البضائع عبر البحر الأسود.

وفي أغسطس/آب الماضي، نقلت وكالة تاس‭ ‬للأنباء عن مسؤول روسي كبير قوله إن موسكو أبلغت الولايات المتحدة بأن العلاقات الدبلوماسية الثنائية ستتضرر بشدة وقد تنقطع إذا تم إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب.

ونسبت الوكالة إلى ألكسندر دارشييف مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية قوله إنه إذا أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانونا يستهدف روسيا فإن هذا يعني أن واشنطن قد تجاوزت نقطة اللاعودة.

وفي تقرير حديث لها، قالت مجلة ”فوربس“ الأمريكية إن روسيا يجب أن تخشى إعلانها كدولة راعية للإرهاب، في أعقاب غزو أوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي.

وأضافت المجلة ”تجاهل محللون التأثير الاقتصادي المهم الذي سيواجهه اقتصاد روسيا في حالة قيام الولايات المتحدة بتصنيف موسكو كدولة راعية للإرهاب، حيث أدت الأفعال الروسية الأخيرة ومن بينها الهجوم على مركز تجاري في أوكرانيا، إلى تصاعد الضغوط على واشنطن لتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب“.

وتابعت: ”تصنّف الولايات المتحدة حالياً حكومات سوريا، إيران، كوريا الشمالية، كوبا، دولاً راعية للإرهاب، حيث يتم منح وزارة الخارجية الأمريكية السلطة لوضع حكومة أجنبية في هذا التصنيف على خلفية دعم الإرهاب الدولي، وتستطيع الخارجية تقييد المساعدات أو التجارة مع تلك الدولة بسبب هذا التصنيف“.