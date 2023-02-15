الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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ما بعد الصدمة.. نوبات هلع واضطراب تُصيب الناجين من زلزال تركيا وسوريا

منذ 54 دقيقة
اضطراب ما بعد الصدمة يصيب الناجين من زلزال تركيا وسوريا

اضطراب ما بعد الصدمة يصيب الناجين من زلزال تركيا وسوريا

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كشف أطباء في مستشفى ميداني في مدينة إسكندرون في جنوب تركيا أنهم يعالجون أعداداً متزايدة من المرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة ونوبات هلع بعد زلزال الأسبوع الماضي.

وقالت بينا تيواري، الضابطة في الجيش الهندي: “في البداية كان المرضى ممن أصيبوا بجروح تحت الأنقاض.. الآن يأتي مزيد من المرضى مصابين باضطراب ما بعد الصدمة، بعد كل الصدمات التي مروا بها أثناء الزلزال وما شاهدوه”. وأضافت أن كثيرين من الناس أصيبوا بنوبات هلع.

والصدمات التي عانى منها الناجون هائلة. فقد تم انتشال بعضهم من تحت الأنقاض بعد ساعات في البرد والظلام ليكتشفوا وفاة أفراد أسرة أو فقدهم وليروا الأحياء المزدحمة التي كانوا يقيمون فيها قد تحولت إلى ركام من الخرسانة.

والميجر تيواري هي جزء من فريق من نحو 100 خبير من الهند أنشأوا مستشفى ميدانيا، بعد تدمير مستشفى محلي، لعلاج الناجين من الزلزال الذي يعد أحد أسوأ الزلازل في تاريخ تركيا الحديث.

في السياق نفسه، قال مسؤول طبي تركي: “بدأ الناس الآن فحسب يدركون ما حدث لهم بعد فترة الصدمة هذه”.

وعلى الجانب الآخر من الحدود في سوريا، قدم مركز مؤقت تديره منظمة (يونيسف) للأطفال “إسعافات أولية نفسية”، وشجعهم على اللعب والشعور بالأمان.وقال يادوفير سينغ، قائد مستشفى إسكندرون، إنهم يستقبلون أيضً مرضى آخرين مصابين بأمراض معدية والتهابات الجهاز التنفسي لعلوي، وإن آلاف الأشخاص الذين يعيشون في خيام بالخارج في درجات حرارة شديدة البرودة سيعانون بشدة.

وأضاف: “في البداية، كان لدينا الكثير من حالات الصدمة لأشخاص دفنوا تحت الأنقاض لفترة طويلة، لمدة 72 ساعة و90 ساعة”. وتابع: “اضطررنا لإجراء عملية بتر لشخص لإنقاذ حياته.. كانت هناك عمليات جراحية لإنقاذ الحياة والأطراف. الآن يتغير شكل الحالات”.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية مناشدة لجمع 43 مليون دولار لتوفير الرعاية للعلاج من الصدمات وإعادة التأهيل والعقاقير الأساسية والدعم النفسي والذهني ومواصلة الخدمات الصحية الاعتيادية في تركيا.

وقال هانز كلوج، مدير مكتب أوروبا في منظمة الصحة العالمية في بيان “الاحتياجات ضخمة وتتزايد كل ساعة. يحتاج نحو 26 مليون خص في كلا البلدين لمساعدات إنسانية”.

وأضاف: “منذ أكثر من أسبوع بقليل، منذ هذه المأساة الرهيبة، هناك مخاوف متزايدة بشأن المسائل الصحية الناتجة عن برودة الطقس والنظافة الشخصية والصرف الصحي وانتشار الأمراض المعدية”.

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