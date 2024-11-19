الأربعاء 18 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 20 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما تأثير الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط على الدفاعات الجوية الأمريكية؟

منذ 3 ساعات
دفاعات هوك الجوية
A A A
طباعة المقال

قال الأميرال سام بابارو قائد القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي اليوم الثلاثاء إن الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط يلتهمان مخزونات الدفاع الجوي في الولايات المتحدة.

وقد يلفت اعتراف بابارو انتباه أعضاء إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة، وهم من أكثر الناس تشككا في الحرب في أوكرانيا ويزعمون أن الرئيس الحالي جو بايدن لم يستعد لصراع محتمل مع الصين.

وقال بابارو خلال فعالية “مع نشر بعض صواريخ الباتريوت وبعض الصواريخ جو-جو، فإن ذلك يلتهم المخزونات الآن، والقول بخلاف ذلك سيكون غير صادق”.

وأضاف أن استهلاك الدفاعات الجوية الأمريكية “يفرض ثمنا على استعداد” الولايات المتحدة للرد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، خاصة وأن الصين هي الخصم الأكثر قدرة في العالم.

وعملت إدارة بايدن بشكل مطرد على تسليح أوكرانيا وإسرائيل بدفاعاتها الجوية الأكثر تطورا. وتشارك القوات البحرية الأمريكية في الدفاع بشكل مباشر عن حركة الشحن في البحر الأحمر في مواجهة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمينة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وبالنسبة لأوكرانيا، منح بايدن كييف مجموعة كاملة من الدفاعات، بما في ذلك صواريخ باتريوت ومنظومة الصواريخ سطح-جو المتقدمة (ناسامز).

ونشرت الولايات المتحدة الشهر الماضي منظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد) في إسرائيل، وحوالي 100 جندي أمريكي لتشغيلها. وتعد المنظومة جزءا أساسيا من أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات للجيش الأمريكي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: رفضنا السماح لرئيس إسرائيل باستخدام مجالنا الجوي
دونالد ترامب
ما هي القضايا التي يجب أن يركز عليها ترامب بحسب آخر استطلاعات الرأي؟
قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو جنوب شرقي البرازيل
غضب أوروبي بسبب قرار البرازيل إنهاء محادثات مجموعة العشرين بشأن أوكرانيا

الأكثر قراءة

نبيه بري
الحرب على لبنان
بري تسلّم ملاحظات حزب الله ويرسل ردّ لبنان اليوم!
أربعة قضوا مع المسؤول الإعلامي محمد عفيف
الحرب على لبنان
حزب الله نعى أربعة قضوا مع المسؤول الإعلامي محمد عفيف
بشار الأسد
من سيطيح بالأسد.. إسرائيل أم حلفاؤه أم داعموه؟!