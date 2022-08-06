السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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ما جديد صحة بايدن؟

منذ 6 دقائق
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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أكد طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور، أن الرئيس جو بايدن لا يزال يشعر بأنه “بصحة جيدة للغاية” بينما لا تزال فحوصه إيجابية لكوفيد 19.

كما أضاف أوكونور في مذكرة أن بايدن سيواصل إجراءات العزل الصارمة لحين تحول الفحوص إلى سلبية، وفق وكالة رويترز.

وكتب أوكونور في المذكرة “لا يزال الرئيس يشعر بأنه بصحة جيدة. لقد اختفى السعال بشكل كامل تقريبا. ولا تزال (مؤشرات) درجة حرارته ونبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعية تماما. كما لا تزال رئتاه نظيفتين”.

وكان بايدن البالغ من العمر 79 عاما قد خرج للتو من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد لأول مرة في 21 يوليو/تموز.

جاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت الماضي فيما وصفه أوكونور بأنها حالة “ارتداد” تحدث في نسبة صغيرة من المرضى الذين يُعالجون بعقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وباكسلوفيد عبارة عن دواء مضاد للفيروسات من إنتاج شركة فايزر ويستخدم لعلاج المرضى المعرضين لمخاطر عالية مثل المرضى الطاعنين في السن.

    المصدر :
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