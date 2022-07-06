الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما حقيقة احتجاز تركيا لسفينة الحبوب الروسية؟

منذ 5 دقائق
سفينة الشحن "جيبيك جولي" (صورة أرشيفية)

سفينة الشحن "جيبيك جولي" (صورة أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

أكدت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء الواقع في 6 تموز أن السلطات التركية لم تقم باحتجاز أو اعتقال سفينة “زيبك جولي” التي تحمل العلم الروسي، موضحة أنها تخضع حاليا لإجراءات روتينية قرب ميناء تركي.

هذا التصريح جاء في إفادة صحفية لأليكسي زايتسيف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية.

وقال: “لفتنا الانتباه إلى ما نشر في عدد من وسائل الإعلام حول الاحتجاز المزعوم لسفينة “جيبيك جولي” التي كانت تبحر تحت العلم الروسي، في ميناء تركي”، مضيفا أنه وفقا للسفارة الروسية في تركيا، فإن السفينة راسية حاليا قرب الميناء وتخضع لإجراءات روتينية، بما في ذلك تلك الخاصة بمراقبة الصحة النباتية”.

وأضاف أنه “بناء على نتائج هذه الإجراءات ستتخذ السلطات التركية قرارا بشأن السماح للسفينة بدخول الميناء أو رفضه، ولا يدور الحديث بأي حال من الأحوال عن احتجاز أو اعتقال الناقلة”.

في المقابل، أفاد سفير أوكرانيا في تركيا الأحد إن السلطات التركية احتجزت زيبيك زولي. وكانت أوكرانيا طلبت من تركيا احتجاز السفينة، بحسب ما ذكرت “رويترز”.

في وقت سابق، كشفت تقارير عن قيام تركيا باحتجاز سفينة الشحن “جيبيك جولي”، تنقل الحبوب الأوكرانية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
الاستقالات تتوالى.. جونسون في ورطة جديدة
قائد القوات السودانية عبد الفتاح البرهان
البرهاني يعفي 5 أعضاء مدنيين من مجلس السيادة
عناصر من الشرطة في شيكاغو-أرشيفية
ما هو سبب تورط والد مطلق النار في "مأساة شيكاغو" بالجريمة ؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً جديداً... فكم بلغ؟
سمير جعجع
جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!
جبران باسيل الى جانب ميشال عون
عون لباسيل... "بدك تعمل رئيس؟"