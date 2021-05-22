الخميس 15 شوال 1442 ﻫ - 27 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما حقيقة انتشار “الفطر الأسود” بين مصابي كورونا في مصر؟

22 - مايو - 2021
مصر

مصر

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية، محمد عبد الفتاح، أنه “لا صحة لما يتم تداوله بانتشار سلالة “الفطر الأسود” في مصر بين مصابي فيروس كورونا”.

قال محمد عبد الفتاح إنه “في حال ظهور أي مرض معد أو سلالة جديدة لفيروس كورونا، سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل مع الوباء”، مشددا على “امتلاك مصر نظام ترصد قوى للأوبئة ويختص بتتبع كافة الامراض الوبائية ومعدلات انتشارها من عدمه، ويقدم حلول سريعة لمواجهة الوباء ويطلع على جديد العلم عالميا”.

أضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي: “هناك غرف عمليات منعقدة بشكل مستمر لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا أو غيره من الأمراض المعدية”.

تجدر الإشارة إلى أنه ظهرت إصابات عديدة بـ”الفطر الأسود” أو “الفطر العفني” في الهند مؤخرا، عقب انتشار الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير، وذلك بحسب “اليوم السابع”

    المزيد من أخبار العالم

    الانقلاب العسكري في مالي يوجه ضربة لاستراتيجيّة فرنسا
    الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء “تدريجياً” في مالي
    الانتخابات الرئاسية السورية
    إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السورية
    بنيامين نتنياهو
    نتنياهو يبلغ بلينكن معارضته إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية بالقدس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفطر الأسود يصيب الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة
    من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ”الفطر الأسود” ؟
    حسن نصرالله
    الحالة الصحية لـ”حسن نصرالله” تثير الجدل وسط أنباء عن إصابته بكورونا
    الدولار
    دولار السوق السوداء والحكومة… راوح مكانك