ما حقيقة توثيق اعتقال الرئيس الأوكراني.. "فيديو"

لا تتوقف الاشاعات في الحروب بالرغم من القتل والدمار، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الاخيرة فيديو مرفق بتعلق “توثيق اقتحام الجيش الروسي لمنزل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي” وحصل هذا الفيديو على نسبة مشاهدة مرتفعة.

وفي تأكيد وكالة “فرانس برس”أن الفيديو “غير صحيح”، فهو يعود لعام 2016، واستخدم في تقارير تتعلق بمداهمة قادت لاعتقال زعيم المخدرات المكسيكي خواكين “إل تشابو” غوزمان.

ويظهر في الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان و43 ثانية، مجموعة من الرجال المسلحين بالزي الرسمي يقتحمون منزلا، وترجم التعليق المنشور باللغة البنغالية إلى الإنجليزية على النحو التالي: “مقطع فيديو للقوات الروسية وهي تقتحم منزل الرئيس الأوكراني”.

لكن سبق لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن نشرت الفيديو بعنوان: “مداهمة منزل إل تشابو” في 13 يناير بعام 2016.