الجمعة 11 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 14 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما حقيقة نشوب حريق في مطار القاهرة الدولي؟

28 - مارس - 2021
آخر تحديث: 29 - مارس - 2021 12:13 صباحًا
مطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي

A A A
طباعة المقال

تداولت العديد من المواقع الاخبارية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن اندلاع حريق هائل بالقرب من سور مطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، وأشارت المواقع التي نشرت الخبر إلى أن الدفاع المدني قام بإرسال عدد كبير من عربات الإطفاء وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق، لتنتشر بعد ذلك بعض الصور التي قيل بأنها من موقع الحادث، لكن تبين بعد البحث والتدقيق بأن الخبر كاملا غير صحيح ولا يوجد بالقرب من مطار القاهرة الدولي أو في محيطه ما يثير القلق أو الشكوك، بل ان الحركة طبيعية جدا ، كما أن الصور ليست في مصر وتعود لحريق قديم خارج الأراضي المضرية تماما.

    المزيد من أخبار العالم

    نافالني
    روسيا تدرج اثنين من مساعدي نافالني على قوائم “الإرهاب والتطرف”
    رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
    توكاييف يلغي حالة الطوارئ في أربع مناطق أخرى بكازاخستان
    الجيش الإسرائيلي- أرشيفية
    تفاصيل جديدة حول مقتل ضابطين إسرائيليين في غور الأردن بالخطأ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    طواقم الاسعادف- أرشيفية
    فيديو.. انفجار غامض يهز جنوب لبنان يرجّح أنه بمخزن أسلحة لحزب الله
    الدولار
    انخفاض مستغرَب للدولار الأسود صباح اليوم
    الدولار
    “خميس الغضب” يشعل الدولار الأسود