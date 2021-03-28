ما حقيقة نشوب حريق في مطار القاهرة الدولي؟

تداولت العديد من المواقع الاخبارية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن اندلاع حريق هائل بالقرب من سور مطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، وأشارت المواقع التي نشرت الخبر إلى أن الدفاع المدني قام بإرسال عدد كبير من عربات الإطفاء وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق، لتنتشر بعد ذلك بعض الصور التي قيل بأنها من موقع الحادث، لكن تبين بعد البحث والتدقيق بأن الخبر كاملا غير صحيح ولا يوجد بالقرب من مطار القاهرة الدولي أو في محيطه ما يثير القلق أو الشكوك، بل ان الحركة طبيعية جدا ، كما أن الصور ليست في مصر وتعود لحريق قديم خارج الأراضي المضرية تماما.







