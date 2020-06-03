ما عدا أيرلندا.. بريطانيا تفرض الحجر الصحي على القادمين من كل الدول

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في خطوة متأخرة، أكدت بريطانيا خططها بفرض حجر صحي لمدة أسبوعين، على كافة الأشخاص الوافدين للبلاد، اعتبارا من الأسبوع المقبل، رغم مناشدات من شركات الطيران للتراجع عن الفكرة.

جاء القرار في الوقت الذي تعيد فيه الدول الأوروبية فتح حدودها وتخفيف قيود السفر التي فرضت خلال جائحة كورونا.

وسيتعين على المسافرين والبريطانيين العائدين من كل الدول ما عدا أيرلندا- التي تربطها ببريطانيا اتفاقية تنقل حر قديمة-عزل أنفسهم لمدة أسبوعين اعتبارا من الإثنين المقبل.

وقد يعاقب المخالفون بغرامة فورية تقدر بألف جنيه إسترليني (1220 دولار)، أو المقاضاة وغرامة غير محدودة.

إلا أنه لم يتضح كيف سيمكن فرض الحجر. وكانت الحكومة البريطانية قد قالت إنها ستجري فقط اتصالات لضمان التزام الأشخاص بالحجر.

وحذرت شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة من أن القرار الحكومي بفرض إجراءات الحجر لمدة أسبوعين سيبطئ من تعافي النشاط السياحي في البلاد.

إلا أن السلطات البريطانية أكدت أن الحجر سيحول دون التعرض لموجة ثانية من الإصابات، رغم أن معظم دول أوروبا المجاورة لبريطانيا تسجل معدل إصابات أقل.

وكانت قد أفادت صحيفة تلغراف البريطانية، بأن الحكومة تبحث استبدال الحجر الصحي للقادمين إلى المملكة المتحدة، كما تم إخطار الوزارات الحكومية بأن تستعد للسماح بالعمل بحلول نهاية يونيو بما يسمى الجسور الجوية المتمثلة في إلغاء الحجر الصحي للسائحين.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون “يؤيد شخصيا” الجسور الجوية.

وأضافت أن وزارتي النقل والداخلية تلقتا إخطارا بأن تخططا للسماح بالعمل بالجسور الجوية بحلول نهاية الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا سجلت 39 ألف وفاة بوباء فيروس كورونا المستجد وهي الحصيلة الأعلى بين الدول الأوروبية.