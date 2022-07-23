ما هو السلاح القديم الذي يراهن عليه بوتين لحسم الصراع في أوكرانيا؟!

كشف تحليل نشرته وكالة رويترز للأنباء أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يراهن على “سلاح” قديم اعتبرته أقوى من الصواريخ التي تزودها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بها أوكرانيا، وهو الوقت.

فبعد ما يقرب من خمسة أشهر منذ أمر بوتين بغزو أوكرانيا في 24 فبراير، تأمل روسيا في أن يضعف عزم الغرب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية التي ساعدت الحرب على تأجيجها.

وعبر مسؤولون روس ومحطات تلفزيونية حكومية عن سعادتهم علنًا بسقوط رئيسي الوزراء البريطاني والإيطالي بوريس جونسون وماريو دراجي، على التوالي، ووصفوا استقالاتهما كنتيجة لعقوبات “إيذاء النفس” التي فرضها الغرب على روسيا.

وسأل بعضهم ساخرا.. من سيكون التالي الذي يسقط؟

أخبر بوتين، الذي سيبلغ السبعين من عمره في أكتوبر، الغرب هذا الشهر أنه بدأ لتوه حربه على أوكرانيا وتجرأ على الولايات المتحدة، التي تتمتع بتفوق عسكري اقتصادي وتقليدي على روسيا، في أن تحاول هزيمة موسكو، وقال: “سوف تفشلون”.

مدير وكالة المخابرات المركزية، والسفير الأميركي السابق في موسكو، وليام بيرنز قال خلال منتدى آسبن الأمني هذا الأسبوع: “رهان بوتين أنه يمكن أن ينجح في حرب استنزاف طاحنة”.

ويراهن بوتين، على أنه يستطيع “خنق الاقتصاد الأوكراني، وإرهاق القيادات الأوروبية، وحتى الولايات المتحدة”، وفق بيرنز.

وقال بيرنز، الذي أرسله الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى موسكو في نوفمبر الماضي لتحذير بوتين من عواقب غزو أوكرانيا، إنه يعتقد أن رهان الرئيس الروسي سيفشل.

لكن الكرملين لا يظهر أي علامة على التراجع، حيث يصر على أن روسيا ستحقق جميع أهدافها في أوكرانيا.

وزير خارجية بوتين منذ 18 عامًا، سيرغي لافروف، قال الأربعاء، إن طموحات روسيا في أوكرانيا تتجاوز الآن منطقة دونباس الشرقية لتشمل مساحة كبيرة من الأراضي في الجنوب و “عددًا من الأقاليم الأخرى”.

مسيرة الضم

قال مجلس الأمن القومي الأميركي، الثلاثاء، إن لديه معلومات استخبارية تفيد بأن روسيا تستعد لضم كل منطقة دونباس، وكذلك الأراضي الواقعة على طول الساحل الجنوبي لأوكرانيا، بما في ذلك خيرسون وزابوريجيه.

وهذا من شأنه إضفاء الطابع الرسمي على السيطرة الروسية على أكثر من 18٪ من الأراضي الأوكرانية بالإضافة إلى حوالي 4.5٪ التي استولت عليها موسكو في عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم.

وقال لافروف إنه إذا قدم الغرب المزيد من الأسلحة طويلة المدى لأوكرانيا، مثل أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)، فإن “شهية” روسيا ستزداد أكثر.

تعليقا على ذلك، قال فلاديسلاف زوبوك، وهو أستاذ التاريخ الدولي في كلية لندن للاقتصاد: “يبدو أن الرسالة الخطابية التي يرسلها لافروف إلى الغرب هي: كلما طال أمد الحرب، زاد عزمنا”.

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قال في مناسبة سابقة إن الولايات المتحدة، التي قدمت أكثر من ثمانية مليارات دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا، سترسل أربعة أخرى من أنظمة HIMARS إلى كييف.

كيف ستنتهي الحرب؟

قال باري آر بوزن، أستاذ فورد الدولي للعلوم السياسية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: “أفضل السيناريوهات هو أن الحرب ستنتهي إلى مأزق، نحن متجهون نحو فترة قبيحة من التجارب السياسية والعسكرية تليها تسوية غير مريحة وغير مشروعة لنزاع مجمّد”.

ومنذ أن سلم بوريس يلتسين، رئيس روسيا السابق، الحقيبة النووية لبوتين في اليوم الأخير من عام 1999 ، كانت أولوية بوتين هي استعادة بعض من مكانة القوة العظمى على الأقل التي فقدتها موسكو عندما انهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

ووجه بوتين انتقادات متكررة للولايات المتحدة لقيادتها توسع حلف الناتو شرقا، وخاصة ما وصفه بمغازلتها الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل أوكرانيا وجورجيا اللتين تعتبرهما روسيا جزءًا من مجال نفوذها.

وأشار بوتين إلى أن مثل هذه التحركات تهدف إلى إضعاف روسيا عن عمد، وحتى تدميرها.

بوتين قدم مجموعة متنوعة من التبريرات لغزوه أوكرانيا، لكنه صورها بشكل متزايد على أنها معركة وجودية مع الغرب ستعيد نتيجتها تشكيل النظام السياسي العالمي.

ومع استمرار روسيا في تصدير ثروتها الهائلة من الموارد الطبيعية، وبدعم حاسم من الصين، يراهن بوتين على أن روسيا يمكن أن تقيد أوكرانيا ببطء.

الخسائر

تقدر المخابرات الأميركية أن حوالي 15000 روسي قتلوا حتى الآن في أوكرانيا، وهو ما يعادل إجمالي عدد القتلى السوفييت خلال احتلال موسكو لأفغانستان في 1979-1989.

قال بيرنز إن الخسائر الأوكرانية ربما تكون أقل بقليل من ذلك، كما تعتقد المخابرات الأميركية، بينما لم تقدم أوكرانيا ولا روسيا تقديرات مفصلة لخسائرهما.

وقال بيرنز “(بوتين) حقا رسول الثأر” وأضاف “انه مقتنع بأن مصيره.. هو استعادة روسيا كقوة عظمى”.

ثم أكد أن الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان الرهان الأكثر خطورة من حكم بوتين الذي دام 22 عامًا سيؤتي ثماره.