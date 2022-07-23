ما هو العارض الصحي الذي ظهر على بايدن خلال اجتماع افتراضي مع مستشاريه الاقتصاديين؟

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع افتراضي مع مستشاريه الاقتصاديين اليوم الجمعة لإظهار تحسن صحته بعد يوم من ثبوت إصابته بكوفيد-19.

وبدا بايدن الذي كان يتحدث عن بعد في الاجتماع لمناقشة جهود البيت الأبيض لتخفيض أسعار البنزين قويا ومعنوياته عالية لكن خفيض الصوت بصورة ملحوظة، وذلك بعد ساعات من صدور بيان من طبيبه يقول فيه إن أعراض إصابته تحسنت.

وقال بايدن معتذرا عن نوبات سعاله المتقطع وهو يتناول الجهود الأخيرة لخفض أسعار البنزين “أشعر بتحسن أكبر بكثير مما أبدو عليه”. وأضاف “أسعار البنزين تنخفض. الحقيقة أن أسعار البنزين تنخفض كل يوم”.

وظهر بايدن جالسا إلى مكتب في الجناح الذي يقيم فيه في البيت الأبيض يجاوره كيس من حبات هولز المقاومة للسعال وعلبة مناديل من الورق تم إبعادها بسرعة قبل أن يبدأ كلامه. ولما سأله الصحفيون عن صحته رفع إبهام يده في إشارة إلى أنه أحسن.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إن بايدن شعر بتحسن من الأعراض الطفيفة لكوفيد-19 في اليوم التالي لثبوت إصابته بالفيروس في الوقت الذي تقود فيه سلالة متحورة شديدة العدوى موجة جديدة من الإصابات في الولايات المتحدة.

وجاء في إفادة صادرة عن طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور أن بايدن كان يعاني من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة التي وصلت إلى 37.4 درجة ليل أمس الخميس، لكنه استجاب للعلاج ويتنفس حاليا بشكل طبيعي.

وأضاف “نبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه ونسبة تشبع الأكسجين جميعها لا تزال طبيعية في هواء الغرفة”.

وقال أشيش جها منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض إن الرئيس بايدن تحسن اليوم الجمعة، مضيفا أن الولايات المتحدة وصلت الآن إلى مرحلة يمكنها خلالها منع وفيات كوفيد-19 كلها تقريبا في أنحاء البلاد.

وقال جها “الرئيس يتحسن. نام جيدا الليلة الماضية. تناول إفطاره وغداءه كاملين”.

وبايدن هو الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد بايدن اليوم اجتماعين افتراضيين آخرين مع مساعديه للتشريع والأمن القومي.

وقال جها للصحفيين إن الإدارة الطبية في البيت الأبيض حددت 17 من أقرب مخالطي بايدن، من بينهم مسؤولون كبار، وأبلغتهم بضرورة إجراء الفحوص اللازمة.

وقال جها في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) إن بايدن “بخير” وفي تحسن.

وأظهر خطاب كتبه طبيب الرئيس الأمريكي ونشره البيت الأبيض اليوم الجمعة أن بايدن يتحمل العلاج جيدا وأن الأعراض التي يشعر بها تحسنت.

وتأكدت إصابة بايدن بكوفيد-19 أمس الخميس عندما قال البيت الأبيض إنه يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل.

وسعى البيت الأبيض إلى نقل الانطباع بأن العمل يسير كالمعتاد اليوم الجمعة عبر نشر صورة أخرى لبايدن يوقع تشريعا في اليوم السابق وهو يضع كمامة سوداء.

وقال جها بشكل منفصل لشبكة إم.إس.إن.بي.سي “سنحاول حمله على الحصول على قسط من الراحة، لكنني أعلم أنه يريد أن يكون يوما حافلًا… سنرى ما يمكننا المساومة عليه فيما يتعلق بالتأكد من حصوله على قدر من الراحة على الأقل، لكن أمامه يوما مزدحما للغاية”.

وأوضح كيفن أوكونور طبيب البيت الأبيض أمس الخميس أن بايدن بدأ يعاني من رشح في الأنف وتعب وسعال جاف متقطع في وقت متأخر من يوم الأربعاء وأنه بدأ في تناول دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وقال بايدن، الذي تلقى التطعيم وجرعتين معززتين، في مقطع فيديو نُشر في حسابه على تويتر أمس إنه “بخير”. وقال أيضا في المقطع الذي بلغت مدته 21 ثانية إنه “ينجز الكثير من العمل” وسيواصل أداء مهامه.

وقال جها إنه لم يتضح حتى الآن من أين التقط بايدن، الذي عاد في الآونة الأخيرة من جولة في الشرق الأوسط، فيروس كورونا.

وأبلغ سي.إن.إن بأنه ليس لديه دراية بأي إصابة بين من كانوا مقربين من بايدن في الفترة الأخيرة لكن البيت الأبيض سيستمر في تعقب المخالطين.

وبحسب بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قفزت حالات الإصابة بكوفيد-19 بنسبة زادت على 25 بالمئة الشهر الماضي في الولايات المتحدة حيث تسود السلالة المتحورة الجديدة (بي.إيه5) هناك وفي أنحاء العالم.