ما هو رأي بوتين في التهم الموجهة لترامب؟ تصريحات مهمة في منتدى سان بطرسبورغ

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التهم الموجهة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ، بأنها ذات دوافع سياسية.

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا غير مهتمة بمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية سواء جو بايدن أو دونالد ترامب.

وقال بوتين خلال لقاء مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في “منتدى سان بطرسبورغ الدولي” ردا على سؤال حول من هو الأفضل بالنسبة لروسيا، بايدن أم ترامب: “إذا كان الأمر كذلك، فإنه على العموم لا يهمنا.

وأكد بوتين على أنه بعد الانتخابات الأميركية، لن يحدث أي تغيير جدي في العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وانطلق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 اليوم بمشاركة دولية واسعة، ويستمر حتى الـ8 من الشهر الحالي.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.