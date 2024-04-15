ما هو هدف مؤتمر باريس بشأن المساعدات الإنسانية للسودان؟

قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن مؤتمرا في باريس بشأن المساعدات الإنسانية للسودان يهدف لجمع “ما يزيد كثيرا على مليار يورو”، إذ سيتعهد الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا بمساعدات إضافية. وفق وكالة رويترز.

وقالت ثلاثة مصادر إن الاتحاد الأوروبي سيتعهد بتقديم 350 مليون يورو، بينما ستضيف فرنسا 110 ملايين يورو. وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة ستستثمر ما مجموعه 147 مليون دولار. وتعهدت ألمانيا بتقديم 244 مليون يورو في وقت سابق اليوم الاثنين.

وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي “آمل أن يتجاوز المبلغ مليار يورو”، دون أن يحدد مصدر بقية التعهدات.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مما دمر أيضا البنية التحتية للبلاد.

وقتل آلاف المدنيين لكن الحصيلة الفعلية لقتلى وضحايا الصراع ليست مؤكدة. ووجهت للجانبين اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

ودفعت الحرب الملايين إلى شفا المجاعة وتسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم وأشعلت فتيل موجات من عمليات القتل والعنف الجنسي بدوافع عرقية في منطقة دارفور بغرب السودان.

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