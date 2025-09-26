ما هي آخر تطورات الإجراءات التحضيرية لانتخابات مجلس الشعب في سوريا؟

أشخاص يلوحون بالأعلام السورية أثناء تجمعهم في ساحة الأمويين في دمشق لمشاهدة بث خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الأمم المتحدة، في سوريا، 24 سبتمبر 2025. رويترز

كشف المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة عن تطورات الإجراءات التحضيرية للانتخابات في البلاد.

وفي تصريحات للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، قال نوار نجمة: “اللجنة أصدرت الآن القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة، وتُعد هذه القوائم نهائية، ويحق لجميع أعضائها الترشح لعضوية مجلس الشعب والتصويت في انتخابات المجلس”.

وأضاف نجمة: “يُفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب يومي السبت والأحد، على أن تبدأ الحملة الانتخابية بعد ذلك، لتُجرى الانتخابات في الخامس من أكتوبر حسب ما هو مقرر، وخلال هذه الفترة يستطيع المرشحون لعضوية مجلس الشعب الإعلان عن برامجهم الانتخابية وسيرهم الذاتية، كما سيتم تنظيم مناظرات فكرية بين المرشحين”.

هذا وبحثت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الجمعة، مع وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي في دمشق أبرز النقاط المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المقرر في الخامس من أكتوبر القادم، وذلك خلال اجتماع رسمي تناول الجوانب الفنية والتنظيمية للعملية الانتخابية”.

وأوضحت اللجنة أن رئيسها محمد طه الأحمد استعرض الخطوات التنفيذية المتخذة حتى الآن، مؤكدا التزام اللجنة بمبادئ الشفافية والشمولية، وضمان التمثيل الحقيقي لكل مكونات الشعب السوري.

وأجاب الأحمد عن استفسارات السفراء المتعلقة بآلية الترشح، وتوزيع المقاعد، وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

من جهته، أعرب الوفد الأوروبي عن استعداده لتقديم خبراته الفنية دعماً لهذه الجهود، مشددا على أهمية المشاركة الفاعلة لجميع السوريين في صياغة مستقبلهم السياسي، وأبدى اهتماماً خاصاً بإشراك المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات وتعزيز ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية.

وأفاد الأحمد لـ”سانا”، بأن اللقاء تناول مجريات العملية الانتخابية والظروف المحيطة بها، إلى جانب الأسباب التي دعت إلى اعتماد نظام الانتخابات على مرحلتين: مرحلة الاختيار، ثم مرحلة التصويت الفعلي.

ورأى أن هذه الانتخابات تمثل خطوة أولى في مسار السلم الأهلي والعدالة الانتقالية، وإعادة التعايش المشترك بين مكونات المجتمع السوري، لافتا إلى أن النقاش ركّز على فئة الكفاءات وأصحاب الاختصاص في الجانب التشريعي، لما له من دور أساسي في الرقابة على السلطة التنفيذية، كما تطرق السفراء إلى الوضع في محافظات الرقة والحسكة والسويداء، حيث تم التأكيد على معالجة هذه المسألة قبل عقد أول جلسة للمجلس، سواء عبر إجراء الانتخابات في تلك المحافظات أو اتخاذ إجراءات بديلة لإجرائها في دمشق أو أماكن تحددها الهيئات الناخبة.

كما رد الأحمد على استفسار حول آليات التمثيل، موضحا إمكانية الاعتماد على نظام القوائم، مع توافر فرص أوسع للتمثيل في بعض الدوائر الانتخابية الكبرى.

وفي تصريح لـ”سانا”، بيّن عضو اللجنة العليا أنس العبدة أن اللجنة تضطلع بمهمة تأسيس السلطة التشريعية، ما يجعل عملها خطوة محورية في بناء البنية التشريعية لسوريا الجديدة.

وذكر أن اللقاء ترك انطباعاً إيجابياً لدى ممثلي الاتحاد الأوروبي، الذين طرحوا استفسارات إضافية لاستكمال تصورهم حول آلية عمل اللجنة، تمهيدا لرفعها إلى وزارات خارجيتهم.

وأشار العبدة إلى أن ممثلي الاتحاد الأوروبي أعربوا عن رغبتهم بزيارة اللجان الفرعية والدوائر الانتخابية، وقد رحبت اللجنة العليا بذلك، مؤكدة إمكانية تنظيم هذه الزيارات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، وخاصة يوم الانتخاب، حيث يمكن ترتيب زيارات محددة بحضور أعضاء من اللجنة.