ما هي أبرز بنود مقترح حماس الجديد للهدنة في غزة؟

عرضت حركة حماس على الوسطاء تصورا لوقف إطلاق النار على 3 مراحل تستمر كل مرحلة منها 42 يوما.

تشمل المرحلة الأولى “الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم 100 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية”، وفقا للمقترح الذي اطلعت عليه رويترز.

ويشمل ذلك العدد 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح “المجندات النساء”.

ووفقا للمقترح، ذكرت حركة حماس أنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد أول تبادل للرهائن بالأسرى.

كما اشترطت حماس انسحاب قوات الاحتلال بالمرحلة الأولى من شارعي الرشيد وصلاح الدين لعودة النازحين ومرور المساعدات.

وعرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية 50 أسيرا فلسطينيا، 30 منهم من أصحاب المؤبدات.

حماس اشترطت مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها.

مقترح حماس تضمن البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة.

من جهته، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحدث مقترح قدمته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن الرهائن بأنه غير واقعي لكنه قال إن وفدا سيتوجه إلى قطر لمناقشة موقف إسرائيل من اتفاق محتمل.

وأضاف أن نتنياهو وافق على خطط العملية العسكرية في مدينة رفح بجنوب غزة حيث يحتمي أكثر من مليون شخص، موضحا أن الجيش يستعد للمسائل العملياتية ولإجلاء السكان المدنيين.