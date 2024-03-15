الجمعة 5 رمضان 1445 ﻫ - 15 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما هي أبرز بنود مقترح حماس الجديد للهدنة في غزة؟

منذ 8 دقائق
شعار حركة حماس

شعار حركة حماس

A A A
طباعة المقال

عرضت حركة حماس على الوسطاء تصورا لوقف إطلاق النار على 3 مراحل تستمر كل مرحلة منها 42 يوما.

تشمل المرحلة الأولى “الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم 100 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية”، وفقا للمقترح الذي اطلعت عليه رويترز.

ويشمل ذلك العدد 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح “المجندات النساء”.

ووفقا للمقترح، ذكرت حركة حماس أنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد أول تبادل للرهائن بالأسرى.

كما اشترطت حماس انسحاب قوات الاحتلال بالمرحلة الأولى من شارعي الرشيد وصلاح الدين لعودة النازحين ومرور المساعدات.

وعرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية 50 أسيرا فلسطينيا، 30 منهم من أصحاب المؤبدات.

حماس اشترطت مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها.

مقترح حماس تضمن البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة.

من جهته، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحدث مقترح قدمته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن الرهائن بأنه غير واقعي لكنه قال إن وفدا سيتوجه إلى قطر لمناقشة موقف إسرائيل من اتفاق محتمل.

وأضاف أن نتنياهو وافق على خطط العملية العسكرية في مدينة رفح بجنوب غزة حيث يحتمي أكثر من مليون شخص، موضحا أن الجيش يستعد للمسائل العملياتية ولإجلاء السكان المدنيين.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

مشاهد الدمار في غزة
وصول 200 طن من المساعدات لساحل غزة.. وإسرائيل ترفض مقترح حماس للهدنة
سفينة بحرية في البحر الأحمر
الحوثيون: هاجمنا بالصواريخ سفينة "باسيفيك 01" في البحر الأحمر
الصومال
مقتل 3 وإصابة 27 في هجوم على فندق في الصومال

الأكثر قراءة

ينال صلح
معلومات عن إصابة نائب من حزب الله بغارة إسرائيلية.. وكتلة الوفاء توضح!
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
خبر سار من وزير العمل لموظفي القطاع الخاص في رمضان!
الرئيس نبيه بري وجبران باسيل
بين بري وباسيل.. خطة لإطاحة فرنجية؟