ما هي أبرز نقاط مقترح بوتين للسلام مع أوكرانيا؟

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحاً يحدد شروط وقف النار تمهيداً لإطلاق مفاوضات لبلورة تسوية نهائية للصراع مع أوكرانيا، وذلك بعد أكثر من عامين من الحرب، وتضاؤل الأمل بحسم الحرب عسكرياً.

وتتمثل شروط بوتين بالتالي:

1- انسحاب القوات الأوكرانية:

ومن أبرز النقاط التي طرحها المقترح الروسي، سحب أوكرانيا لقواتها من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا، وهي مناطق لوغانسك، ودونيتسك، وخيرسون وزابوروجيا.

2- لا انضمام للناتو:

وبمجرد أن تعلن كييف أنها مستعدة لمثل هذا القرار وتبدأ في انسحاب حقيقي للقوات من هذه المناطق، وتقدم إخطاراً رسمياً بالتخلي عن خطط الانضمام إلى الناتو، فإن روسيا من جانبها ستتبع ذلك على الفور، وفي اللحظة نفسها حرفيا.

3- الاعتراف بالقرم وباقي المناطق:

كذلك ووفق المقترح الذي قدمه الرئيس الروسي، يجب على كييف إقرار الحقائق الإقليمية الجديدة، والاعتراف بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، ودونيتسك، ولوغانسك، وخيرسون وزابوروجيا كأجزاء لا تتجزأ من روسيا، وتثبيت ذلك في المعاهدات الدولية.

وعلى رأس تلك الشروط أيضاً وفقاً لبوتين، إعلان الحياد العسكري ومنع حلف الأطلسي من نشر أي قوات أو معدات في البلد الجار، بالإضافة إلى “نزع السلاح وتقويض النازية”.

4- ضمان حقوق الناطقين بالروسية:

كما على كييف “ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، وتثبيت كل هذه الأحكام المحورية والأساسية للتسوية في شكل اتفاقيات دولية أساسية، والتأكيد على أن حل النزاع يتضمن إلغاء جميع العقوبات المفروضة على روسيا من قِبل الغرب”.

اقتراحات أوكرانيا:

في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، أنه سيقدم اقتراحات سلام إلى روسيا ما إن تحظى بموافقة المجتمع الدولي.

فيما قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن شروط بوتين بمثابة مقترح تعترف بموجبه أوكرانيا بالهزيمة وتتنازل عن سيادتها.

وأضاف أنه “لا توجد إمكانية للتوصل إلى حل وسط” على أساس ما اقترحه بوتين.

قمة سويسرا:

يشار إلى أن سويسرا التي تستضيف قمة السبت والأحد، تسعى لإيجاد مسارات نحو سلام دائم لأوكرانيا على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ووضع إطار ممكن لتحقيق هذا الهدف وخريطة طريق تمكن الطرفين من الوصول إلى عملية سلام مستقبلية.

ويناقش المجتمعون اليوم بالتفصيل ضمن مجموعات عمل ثلاثة مواضيع هي: السلامة النووية، وحرية الملاحة والأمن الغذائي، ومسائل إنسانية. وستنظر مجموعات العمل في مسألة الشحن في البحر الأسود وأسرى الحرب والمعتقلين المدنيين والأطفال المرحّلين.

كما يُرتقب عقد قمة ثانية، وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك، الثلاثاء، إن كييف تأمل أن تحضرها روسيا وتتسلم “خطة مشتركة” يقدمها المشاركون الآخرون.

يذكر أن روسيا تسيطر تقريباً على خمس الأراضي الأوكرانية في السنة الثالثة من الحرب.

وتقول أوكرانيا إن السلام لن يتحقق إلا بانسحاب القوات الروسية بشكل كامل من مناطقها واستعادة سيادة أراضيها.