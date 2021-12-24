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ما هي أول دولة في العالم التي فرضت لقاح كورونا على مواطنيها؟

24 - ديسمبر - 2021
لقاح ضد كورونا

لقاح ضد كورونا

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باتت الإكوادور الخميس، أول دولة في العالم تفرض لقاح كوفيد على الأطفال والبالغين على حد سواء، وذلك بعد وصول المتحور “أوميكرون” إلى الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن “التلقيح ضد كوفيد-19 في الإكوادور إلزامي”. وأوضحت الوزارة أن التلقيح الإلزامي ينطبق على الأشخاص من سن الخامسة فما فوق.

وقالت الوزارة إن الأشخاص الذين لديهم أسباب طبية تمنعهم من الحصول على اللقاح سيُعفون، مضيفة أن القرار يستند إلى دستور الإكوادور الذي ينص على أن الدولة تضمن حق مواطنيها في الصحة.

وتلقى نحو 69% من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17.7 مليون، جرعتين من لقاح كوفيد حتى الآن، فيما تلقى 900 ألف جرعة معززة ثالثة.

وسجلت الإكوادور نحو 540 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و33.600 وفاة.

ولمكافحة الزيادة في الإصابات الجديدة بعد اكتشاف “أوميكرون” للمرة الأولى قبل أسبوع، فرضت الإكوادور على مواطنيها إبراز سجل لقاح لدخول المطاعم ومراكز التسوق.

وسبق أن فرضت طاجيكستان وتركمانستان وإندونيسيا وميكرونيسيا وكاليدونيا الجديدة التلقيح ضد كوفيد، لكن للبالغين فقط.

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