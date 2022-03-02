ما هي الذخائر العنقودية والفراغية التي تستخدمها روسيا ؟

خلال القصف الروسي الكثيف على أوكرانيا، تقف اليوم موسكو أمام العديد من الإتهامات حول استخدامها أسلحة أسلحة عنقودية وأسلحة فراغية في حربها، فما هي هذه الأسلحة ؟

في حين ان الذخائر العنقودية ليست أسلحة دقيقة فالصاروخ أو القنبلة أو القذيفة التي تطلقها تدور أثناء تحليقها، وتنثر القنابل الصغيرة التي تصيب منطقة واسعة بشكل عشوائي، وتشتهر هذه الأسلحة بنثر قنابل صغيرة غير منفجرة يمكن أن تنفجر إذا تم الاحتكاك بها، مما يجعلها خطرة على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، حتى بعد انتهاء المعارك.

أما بالنسبة للذخائر الفراغية، فهي” أكثر دقة من أقوى القنابل التقليدية”، بحسب ما نقله التقرير عن دان واسربلي، رئيس أخبار الأميركتين في جينيس، وهي وكالة استخبارات دفاعية، لكن الأسلحة الفراغية أصبحت سيئة السمعة لأنه “لا يمكنك الاختباء منها”، على حد قول واسربلي، وذلك لأن “الهباء الجوي الذي تطلقه يمكن أن يتسرب إلى الهياكل المغلقة، وهذا هو سبب استخدامها في كثير من الأحيان لاستهداف المواقع العسكرية في الأنفاق والتحصينات و المخابئ والكهوف”.

وتابع واسربلي موضحاً: “لنفترض أن لديك مدنيين يختبئون في الملجأ، هذا لا يحميهم من شيء كهذا، لأن الهباء الجوي يدخل القبو ويشتعل فيه النيران ويموت الجميع”.

أما في مرحلة إثبات ان روسيا تستخدم هذه الأسلحة، قوانين الحرب ما موقفها حيال هذا؟

اعتماد معاهدة دولية تحظر الأسلحة العنقودية، وهي اتفاقية الذخائر العنقودية الموقعة في دبلن في عام 2008 ودخلت حيز التنفيذ عام 2010.

وتحظر المعاهدة أي استخدام أو إنتاج أو تخزين أو نقل للذخائر العنقودية وتلزم البلدان بتدمير أي ذخائر عنقودية في ترساناتها وتلتزم بتطهير الأراضي الملوثة، ولكن روسيا ليست طرفا بها.

وقال واسربلي إن الولايات المتحدة أبقت اسمها خارج المعاهدة إلى حد كبير لأن خطط الدفاع عن كوريا الجنوبية في حالة هجوم كوري شمالي تعتمد على الذخائر العنقودية. لكنه أضاف أن الولايات المتحدة “حاولت إلى حد كبير أن تنأى بنفسها عنها”.

أما بالنسبة للأسلحة الفراغية فهي ليست محظورة، لكنها تشكل خطرا كبيرا على المدنيين عند نشرها في المناطق السكنية، ويمكن أن يشكل الهجوم جريمة حرب لعدد من الأسباب.