الثلاثاء 1 شعبان 1444 ﻫ - 21 فبراير 2023 |
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ما هي الزلازل التي رُصدت اليوم في العالم؟

منذ دقيقة واحدة
زلزال تركيا (أرشيفية)

زلزال تركيا (أرشيفية)

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بعد أن ضرب زلزالان جديدان أمس محافظة هاتاي التركية، الأول بقوة 6.4 درجات والثاني 5.8 درجات على مقياس ريختر، مع عشرات الهزات الارتدادية، رُصدت اليوم في جميع أنحاء العالم عدد من الزلازل:

_ زلزال بقوة 3.1 درجات، 59 كم وايت سيتي، نيو مكسيكو الساعة 10:33:26.

_ زلزال بقوة 3.1 درجات، 92 كم شمال القطب الشمالي في ألاسكا الساعة 10:27:59.

_ زلزال بقوة 5.3 درجات، 111 كم شمال غرب بندر عباس في إيران، الساعة 09:05:36.

_ زلزال بقوة 5.5 درجات، 42 على بعد كم من هاربور، ألاسكا، الساعة 08:35:23.

_ زلزال بقوة 4.9 درجات، قبالة سواحل أميركا الوسطى، الساعة 06:51:29.

_ زلزال بقوة 4.3 درجات، 223 كم جنوب سينابانج في إندونيسيا، الساعة 06:50:58.

_ زلزال بقوة 5.0 درجات، منطقة جزر ساندويتش الجنوبية، الساعة 05:54:01.

_ زلزال بقوة 2.6 درجات، 53 كم من نانواليك في ألاسكا، الساعة 05:40:17.

_ زلزال بقوة 4.6 درجات، 148 كم غرب باراتونكا في روسيا، الساعة 05:33:09.

_ زلزال بقوة 4.0 درجات، بالقرب من ساحل تاراباكا في تشيلي، الساعة 04:14:00.

_ زلزال بقوة 2.7 درجات، 13 كم شرق باهالا في هاواي، الساعة 03:23:21.

_ زلزال بقوة 4.3 درجات، 7 كم شمال غرب نورهاك في تركيا، الساعة 02:21:14.

_ زلزال بقوة 4.7 درجات، 5 أميال من ويواك في بابوا غينيا الجديدة، الساعة 01:39:09.

_ زلزال بقوة 4.3 درجات، 72 كم من صوفيفي، إندونيسيا، الساعة 01:21:19.

_ زلزال بقوة 4.4 درجات، 142 كم شمال شرق هرارا، اليابان، الساعة 01:11:56.

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