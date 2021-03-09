ما هي الكذبة التي اعترفت بها تلميذة فرنسية في قضية ذبح المعلم صامويل باتي؟

أقرت تلميذة أشعلت حملة كراهية على الإنترنت ضد أستاذ فرنسي، بعد أن عرض على طلاب رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، بأنها كذبت وروجت إشاعات كاذبة عنه، كما أعلن محاميها أمس الإثنين.

وكانت الفتاة زعمت بأن الأستاذ صامويل باتي، الذي قُتل بقطع الرأس على يد متطرف في الشارع بباريس أكتوبر الماضي، طلب من المسلمين مغادرة القاعة قبل عرض الرسوم.

وكان والد الفتاة قدم شكوى قضائية وضخم الادعاءات على الإنترنت، ما دفع لاجئا شيشانيا شابا إلى رصد باتي في مدينة كونفلان-سانت-اونورين جنوب غرب باريس وقتله.

وصرح محامي الفتاة مبيكو تابولا لوكالة ”فرانس برس“ أن الفتاة كذبت لأنها شعرت بأنها عالقة في دوامة، بعد أن طلب زملاؤها منها بأن تكون متحدثة باسمهم، مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية.

وعرض باتي الرسوم الكاريكاتورية، التي نُشرت لأول مرة في مجلة ”شارلي إيبدو“ واعتبرها العديد من المسلمين مسيئة، خلال حصة في التربية المدنية ناقش خلالها الطلاب حرية التعبير والتجديف.

والتلميذة التي سبق أن هددت بالطرد من المدرسة بسبب قلة الانضباط، لم تكن حاضرة في حينها.