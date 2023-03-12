ما هي المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيليّة صباحًا في سوريا؟

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ الضربات الجويّة الإسرائيليّة على مستودع للأسلحة في غرب سوريا، اليوم الأحد، أدّت إلى مقتل اثنين من المقاتلين الموالين لإيران وجرح ثلاثة عسكريين سوريين.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد المتمركز في بريطانيا ويدير شبكة واسعة من المصادر في سوريا، إنّ “القصف الإسرائيلي استهدف مستودع أسلحة تابعًا لمجموعات موالية لإيران في منطقة جبلية متداخلة بين محافظتي طرطوس (غرب) وحماة (وسط)”.

وأضاف عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أنّ “القصف أدى إلى مقتل مقاتلين إثنين مواليين لطهران، وإصابة ثلاثة عسكريين سوريين بجروح”.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ذكرت أن ثلاثة عسكريين جرحوا الأحد في قصف إسرائيلي استهدف منطقة مصياف.

هذا وتضم منطقة مصياف مركز “البحوث العلمية” الذي أثير الكثير حوله خلال السنوات الماضية، لاسيما لجهة ضمه مراكز لتصنيع الصواريخ، والأسلحة الكيماوية، يشرف عليها مهندسون وخبراء إيرانيون.

كما تعرض هذا المركز للعديد من الضربات والغارات الإسرائيلية منذ العام 2017

وفي آب/ أغسطس 2018، تعرض هذا المركز لضربات عنيفة ألحقت دمارًا كبيرًا في أقسامه، بحسب ما أظهرت حينها صور من الأقمار الاصطناعية، بعد شهر من اغتيال مديره عزيز إسبر، الذي كان يعتبر واحدًا من أبرز الأسماء ضمن البرنامج الصاروخي للنظام السوري.