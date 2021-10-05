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ما هي تداعيات انقطاع "فيسبوك" حتى صباح الثلاثاء وهل تسربت بيانات المستخدمين؟

5 - أكتوبر - 2021
فيسبوك

فيسبوك

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أثار انقطاع عمل شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستغرام وواتساب)، الذي دام نحو 6 ساعات، العديد من التساؤلات حول الأسباب ومدى سلامة المعطيات الشخصية لمستخدمي هذه الشبكات.

– بعد عودة عمل شبكات التواصل الاجتماعي، أكد المشرفون على موقع “فيسبوك”عدم تسرب البيانات والمعطيات الشخصية لمستخدمي الشبكة.

– عزت شركة “فيسبوك” سبب انقطاع عملها إلى خطأ في تغييرات أنظمة التوجيه الأساسية.

– عدد من الشركات والخدمات التي لا علاقة لها بـ”فيسبوك” مثل البنوك، وشركات الطيران ومشغلي الهواتف الخلوية، و”يوتيوب”، و”Gmail” و”زوم”، تأثرت بانقطاع عمل شبكات التواصل وعاد عملها طبيعيا الآن.

– يعتقد الخبراء أن العواقب ستكون ضئيلة بالنسبة للشخص العادي، ولكن ليس بالنسبة لمؤسس “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، فقد خسر حوالي 6.6 مليار دولار.

جاء رد فعل زوكربيرغ الأول بعد ساعات من بدء انقطاع عمل شبكات التواصل الاجتماعي، واعتذر ووعد بأن كل شيء سيعود قريبا إلى طبيعته، بحسب “نوفوستي”.

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