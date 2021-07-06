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ما هي تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس؟

6 - يوليو - 2021
البابا فرانسيس

البابا فرنسيس

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أعلن الفاتيكان في بيان أن البابا فرنسيس الذي خضع الأحد لجراحة في القولون تناول الفطور وقرأ الصحف وخطا بضع خطوات صباح اليوم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح البيان أن البابا البالغ 84 من العمر “ارتاح جيدا الليلة الماضية. وصباح اليوم تناول الفطور وقرأ صحفا ونهض للسير قليلا. والفحوصات الروتينية جيدة”.

وأمس، اعلن الفاتيكان أن العملية تقررت لعلاج تضيق رتجي، أو تضييق جزء من الأمعاء الغليظة، ويتوقع أن يمكث البابا في مستشفى جيميلي في روما “لأسبوع تقريبا في حال لم تطرأ مضاعفات”.

وكانت تقارير صحافية إيطالية قد تحدثت عن حدوث مضاعفات صحية للبابا فرنسيس أثناء الجراحة التي أجريت بالمنظار أولا، ثم عبر جراحة تقليدية استمرت 3 ساعات تقريبا، لإزالة نصف القولون”.

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