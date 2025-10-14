ما هي تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة؟

فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، في مدينة غزة في 11 أكتوبر 2025. رويترز

بعد الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عادت العائلات لتفقد منازلها في عدد كبير من مناطق القطاع، فبين الركام والمنازل التي سويت بالأرض، يبقى السؤال الأهم وهو ما هي تكلفة إعادة إعمار غزة؟.

هذا وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 70 مليار دولار.

وقال جاكو سيليرز خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء إن التقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع.

إلا أنه أكد أن لدي البرنامج بالفعل “مؤشرات جيدة جداً بشأن تمويل إنعاش غزة، من قبل الدول العربية والشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة”.

إلى ذلك، أوضح المسؤول الأممي أن عملية إعادة الإعمار هذه قد تمتد لعقد أو أكثر.

من جهته، أشار مسؤول فلسطيني من بلدية غزة إلى أن إسرائيل دمرت نحو 95% من الشاحنات والمعدات الثقيلة بالقطاع.

كما أضاف أن 193 ألف مبنى دمرت بشكل كامل جراء الحرب، و16 مستشفى باتت تعمل بشكل محدود.

كما لفت المتحدث إلى أن نحو 50 مليون طن من أنقاض المباني السكنية والمنشآت الصناعية تتراكم في شوارع مدينة غزة وحدها، نتيجة للحرب الإسرائيلية على مدى العامين الماضيين، وفق ما نقلت وكالة “د ب أ”. وأردف أن حوالي 90% من شوارع المركز الإداري للقطاع مدمرة.

إلى ذلك، شدد المسؤول الفلسطيني على أن الأولوية الآن هي لإزالة الركام والأنقاض من شوارع المدينة حتى يتسنى البدء في إعادة الإعمار.