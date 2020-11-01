ما هي فرص جو بايدن للفوز في الانتخابات الأميركية؟

ينتظر العالم نتائج الانتخابات الأميركية بقلق وترقب، وذلك لتوقعات كبرى أشارت سابقا إلى تغيير كبير ستشهده الولايات المتحدة في حال فوز بايدن لا سيما في العلاقات المتوترة مع إيران، ومن جانبها تتطلع دولة “روحاني” برغبة كبيرة لفوز المرشح الديمقراطي بايدن وهو المنافس الأشرس والأوفر حظا أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويعود سبب رغبة إيران بفوزه إلى أن بايدن قد أعلن سابقا بأنه سيعود إلى الاتفاق النووي مع إيران والذي انسحب منه ترامب عام 2015.

يسعى جو بايدن، أحد الثوابت في الحياة السياسية الأمريكية على مدار نصف قرن، شغل خلاله مقعدا في مجلس الشيوخ ومنصب نائب الرئيس، لتتويج رحلته الطويلة بالصعود إلى قمة الهرم السياسي رغم أن هذه الرحلة شهدت محاولتين فاشلتين للوصول إلى مقعد الرئاسة.

وإذا استطاع بايدن (77 عاما) الديمقراطي القادم من ولاية ديلاوير الفوز على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات، يوم الثلاثاء، فسيصبح الأكبر سنا على الإطلاق بين من فازوا في انتخابات الرئاسة.

وقد سعى بايدن لتصوير تجربته السياسية على أنها ”مميزة“، معتبرا نفسه زعيما يتمتع بالخبرة قادرا على أداء مهمة إبراء شعب أنهكته جائحة فيروس كورونا وتحقيق الاستقرار بعد سنوات ترامب العاصفة في الرئاسة.

ولدى قبول بايدن ترشيح الديمقراطيين له في انتخابات الرئاسة في أغسطس/ آب الماضي، شدد على أهمية التراحم وآداب المعاملة، في مسعى للظهور بصورة النقيض لترامب المشاكس.

وقال: ”سأكون حليفا للنور، لا للظلام“.

وسخر منه ترامب فدأب على وصفه بعبارة ”جو النعسان“، وقال إن ”قدراته الذهنية مستهلكة في الوقت الذي سعى فيه حلفاء الرئيس لتصوير بايدن في صورة المسن المصاب بالخرف“.

وإذا انتخب بايدن فسيصبح سنه 78 عاما عند تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكان ترامب (74 عاما) أكبر رئيس يتولى الرئاسة سنا عندما أدى اليمين الدستورية عام 2017 وهو في السبعين من عمره.

وحاول بايدن دون جدوى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة عام 1988، وفي 2008 إلى أن تحقق له ما يريد بحصوله على مباركة الحزب هذا العام بتأييد قوي بين الناخبين السود.

وقد حقق في مسيرته السياسية مزيجا من المؤهلات العمالية والخبرة في السياسة الخارجية وقصة حياة آسرة تقترن بمأساة عائلية تمثلت في فقدان زوجته الأولى وابنته في حادث سيارة ووفاة ابنه بالسرطان.

وصل بايدن إلى واشنطن شابا حديث العهد بالسياسة، وانتُخب في العام 1972 وهو في سن الـ 29 عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير وظل عضوا في المجلس على مدار 36 عاما قبل أن يصبح نائبا للرئيس من 2009 إلى 2017 في عهد باراك أوباما أول رئيس أسود للولايات المتحدة.

وسعى ترامب لتصوير خبرة بايدن على أنها عائق، فندد به باعتبار أنه امتهن السياسة.

وقال ترامب إن بايدن سيصبح ”ألعوبة في يد اليسار المتطرف“ في الحزب الديمقراطي.

وتحتل جائحة كورونا الصدارة في السباق الانتخابي، ويتهم بايدن ترامب بالاستسلام في مواجهة الأزمة إذ يقول إن الرئيس أصيب بالفزع وحاول التخلص من الفيروس بالتمني بدلا من بذل الجهد الجاد اللازم للسيطرة عليه، الأمر الذي أصاب الاقتصاد بالفوضى ودفع بالملايين إلى صفوف العاطلين.

أما ترامب، الذي دخل المستشفى ثلاثة أيام بعد إصابته بالفيروس، فقد سخر من بايدن لوضعه الكمامة بصفة دائمة لحماية نفسه من العدوى.

روح هذه الأمة

بعد أن شغل منصب نائب الرئيس، استقر بايدن على عدم ترشيح نفسه في 2016 ليشهد الهزيمة التي ألحقها ترامب بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

واستهدف بايدن ترامب في معرض الإعلان عن عزمه خوض انتخابات 2020 في أبريل/ نيسان 2019.

وقال بايدن: ”نحن في معركة من أجل روح هذه الأمة“، مضيفا أن ترامب إذا أعيد انتخابه ”سيغير طابع هذا الشعب وهويتنا تغييرا جوهريا وإلى الأبد، وأنا لا يمكنني أن أقف موقف المتفرج وذلك يحدث“.

واختار بايدن نائبة له كمالا هاريس عضو مجلس الشيوخ المولودة لأب مهاجر من جامايكا ولأم مهاجرة من الهند لتصبح أول امرأة سمراء البشرة وأول شخص من أصول آسيوية يدخل الانتخابات الرئاسية لأحد الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، وهي تبلغ من العمر 56 عاما وتنتمي للجيل الأصغر من بايدن.

وأسفرت محاولة من جانب ترامب للنبش في تصرفات بايدن عساه أن يجد ما يلوث سمعته عن توجيه الاتهام للرئيس في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وكان أساس التهمتين الموجهتين لترامب وهما إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس هو طلب قدمه ترامب إلى أوكرانيا للتحقيق في اتهامات بالفساد لا سند لها في تصرفات بايدن وابنه هنتر.

وفي فبراير/ شباط، برأ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الرئيس من التهمتين بعد أن رفض استدعاء أي شهود.

وخلصت وكالات المخابرات الأمريكية ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي هذا العام إلى أن روسيا تمارس حملة لتشويه صورة بايدن وتعزيز فرص نجاح ترامب في الانتخابات، وفي الوقت نفسه بث الفرقة في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن تدخلت في انتخابات 2016 للإضرار بفرص هيلاري كلينتون منافسة ترامب.

ولم تسر المحاولتان السابقتان لبايدن لخوض انتخابات الرئاسة على ما يرام، فقد اضطر للانسحاب من السباق في 1988 بعد ادعاءات بأنه سرق بعض السطور في خطبه من خطب لزعيم حزب العمال البريطاني نيل كينوك.

وفي 2008، لم يحصل بايدن على تأييد يذكر وانسحب من السباق ليختاره أوباما بعدها نائبا له.

وكثيرا ما يشير بايدن المعروف بصراحته الشديدة في الحديث وزلات اللسان في بعض الأحيان إلى جذوره في الطبقة العاملة من أجل التواصل مع الأمريكيين العاديين.

وكان بايدن أيضا أول نائب لرئيس أمريكي من الطائفة الكاثوليكية.

وفي عهد أوباما أدى بايدن مهام لحل مشاكل صعبة تتعلق بالحرب والشؤون الخارجية وفي قضايا داخلية مثل تقييد امتلاك الأسلحة والسياسة المالية.

ولم يأخذ أوباما دائما بنصيحة بايدن، فقد أصدر موافقته على الغارة التي أسفرت عن مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في باكستان عام 2011 رغم تحذير بايدن له من خطورتها.

ويتكلم بايدن بكل صراحة عن المآسي التي شهدتها عائلته ومنها وفاة زوجته الأولى نيليا وطفلته ناعومي البالغة من العمر 13 شهرا في حادث سيارة بعد أسابيع من انتخابه عضوا في مجلس الشيوخ.

وكاد أن يهجر الحياة السياسية لرعاية ابنيه الصغيرين اللذين نجيا من الحادث، لكنه واصل المسيرة واعتاد أن يتنقل بالقطار بين ديلاوير وواشنطن لتفادي اقتلاعهما من البيئة التي نشأ الاثنان فيها.

وفي 2015 توفي ابنه جوزيف، الذي سبق أن شارك في حرب العراق وكان مدعيا عاما في ديلاوير، بسرطان الدماغ في سن الـ 46، وواجه هنتر ابن بايدن الآخر مشاكل تتعلق بالمخدرات.

وكان بايدن نفسه قد واجه أزمة صحية في 1988 عندما أصيب بتضخم الأوعية الدماغية.

خلفية عمالية

ولد بايدن في مدينة سكرانتون وهي مدينة عمالية في ولاية بنسلفانيا وكان الأكبر بين أربعة أشقاء.

وانتقلت أسرته فيما بعد إلى ديلاوير، وفي صغره تغلب بايدن على تلعثمه في الكلام بقراءة قصائد شعرية أمام المرآة.

وكان حديث العهد بالسياسة فعليا عندما أصبح خامس أصغر عضو في مجلس الشيوخ سنا في التاريخ الأمريكي عام 1972، إذ لم تكن له سوى خبرة عامين فقط في المجلس المحلي لمقاطعة في ديلاوير.

ورغم سنوات من العداء الحزبي في واشنطن، ظل بايدن مؤمنا بالتعاون بين الحزبين الرئيسيين.

وخلال الفترة التي أمضاها في مجلس الشيوخ، اشتهر بايدن بعلاقات العمل الوثيقة مع بعض زملائه من الجمهوريين.

وبالإضافة إلى ذلك أيد عدد من الجمهوريين الساخطين بايدن في الانتخابات لانزعاجهم من احتمال فوز ترامب، ومنهم مسؤولون سابقون في الحكومة وأعضاء سابقون في الكونغرس.

كما أيد بايدن دور الولايات المتحدة كزعيمة على المسرح العالمي في وقت كان ترامب يتخلى فيه عن اتفاقات دولية ويستعدي حلفاء قدامى.

وكان من إنجازات بايدن في مجلس الشيوخ المساعدة في إقرار قانون عام 1994 سمي باسم قانون مكافحة العنف ضد النساء ويهدف لحماية ضحايا الجرائم الأسرية.

وخلال فترة عمله في مجلس الشيوخ تخصص بايدن في الشؤون الخارجية، بل وترأس في وقت من الأوقات لجنة العلاقات الخارجية.

وقد أيد في تصويت بالمجلس تفويض اجتياح العراق عام 2003 قبل أن يصبح منتقدا لأسلوب الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش في إدارة الحرب.

وتعرض بايدن للانتقاد وهو رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ عام 1991 لأسلوب تعامله مع اتهامات التحرش الجنسي الموجهة إلى القاضي كلارينس توماس من مساعدته أنيتا هيل، وذلك عندما كان توماس مرشحا من قبل الرئيس الجمهوري جورج اتش. دبليو. بوش للانضمام لقضاة المحكمة العليا.

واتهم ليبراليون بايدن بأنه لم يفعل شيئا يذكر للدفاع عن اتهامات هيل التي نفاها توماس.

وعقدت اللجنة جلسات عاصفة بثها التلفزيون قبل أن ينتهي الأمر بتصديق مجلس الشيوخ على تعيين توماس في المحكمة العليا.

وفي مايو/ أيار من العام الجاري، نفى بايدن اتهاما من إحدى مساعداته السابقات في مجلس الشيوخ بأنه اعتدى عليها جنسيا في 1993، ووصف الاتهام بأنه ”غير صحيح“، وقال إن ذلك ”لم يحدث قط بشكل قاطع“.

وكان هذا الاتهام قد صدر عن امرأة من كاليفورنيا اسمها تارا ريد عملت مساعدة في مكتب بايدن لمدة 10 أشهر.

وفي 2019 أصبحت ريد واحدة من ثماني نساء قلن إن بايدن احتضنهن أو قبلهن أو لمسهن بطرق جعلتهن يشعرن بعدم الارتياح، لكن أيا منهن لم تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها.

وبعد ذلك بشهور اتهمته ريد علانية بالاعتداء عليها.