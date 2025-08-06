ما هي نسب الرسوم الجديدة التي حددها ترامب على واردات بلاده من عشرات الدول؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 41 بالمئة على السلع المستوردة من العشرات من الدول، مستغلا مرة أخرى سلطات يقول إنه يستخدمها لتقليص العجز التجاري لبلاده مع الكثير من شركائها التجاريين.

وفيما يلي نسب الرسوم الجمركية المضادة المعدلة المفروضة على المستوردين الأمريكيين، والتي ستدخل حيز التنفيذ في السابع من أغسطس آب، مرتبة أبجديا حسب بلد المنشأ.

أفغانستان: 15 بالمئة

الجزائر: 30 بالمئة

أنغولا: 15 بالمئة

بنغلادش: 20 بالمئة

بوليفيا: 15 بالمئة

البوسنة والهرسك: 30 بالمئة

بوتسوانا: 15 بالمئة

البرازيل: 10 بالمئة

بروناي: 25 بالمئة

كمبوديا: 19 بالمئة

الكاميرون: 15 بالمئة

تشاد: 15 بالمئة

كوستاريكا: 15 بالمئة

كوت ديفوار: 15 بالمئة

جمهورية الكونغو الديمقراطية: 15 بالمئة

الإكوادور: 15 بالمئة

الاتحاد الأوروبي: 0-15 بالمئة

غينيا الاستوائية: 15 بالمئة

جزر فوكلاند: 10 بالمئة

فيجي: 15 بالمئة

غانا: 15 بالمئة

جيانا: 15 بالمئة

أيسلندا: 15 بالمئة

الهند: 25 بالمئة

إندونيسيا: 19 بالمئة

العراق: 35 بالمئة

إسرائيل: 15 بالمئة

اليابان: 15 بالمئة

الأردن: 15 بالمئة

قازاخستان: 25 بالمئة

لاوس: 40 بالمئة

ليسوتو: 15 بالمئة

ليبيا : 30 بالمئة

ليختنشتاين: 15 بالمئة

مدغشقر: 15 بالمئة

مالاوي: 15 بالمئة

ماليزيا: 19 بالمئة

موريشيوس: 15 بالمئة

مولدوفا: 25 بالمئة

موزامبيق: 15 بالمئة

ميانمار (بورما): 40 بالمئة

ناميبيا: 15 بالمئة

ناورو: 15 بالمئة

نيوزيلندا: 15 بالمئة

نيكاراغوا: 18 بالمئة

نيجيريا: 15 بالمئة

مقدونيا الشمالية: 15 بالمئة

النرويج: 15 بالمئة

باكستان: 19 بالمئة

بابوا غينيا الجديدة: 15 بالمئة

الفلبين: 19 بالمئة

صربيا: 35 بالمئة

جنوب أفريقيا: 30 بالمئة

كوريا الجنوبية: 15 بالمئة

سريلانكا: 20 بالمئة

سويسرا: 39 بالمئة

سوريا: 41 بالمئة

تايوان: 20 بالمئة

تايلاند: 19 بالمئة

ترينيداد وتوباغو: 15 بالمئة

تونس: 25 بالمئة

تركيا: 15 بالمئة

أوغندا: 15 بالمئة

بريطانيا: 10 بالمئة

فانواتو: 15 بالمئة

فنزويلا: 15 بالمئة

فيتنام: 20 بالمئة

زامبيا: 15 بالمئة

زيمبابوي: 15 بالمئة

وتخضع الواردات من بعض الدول، مثل البرازيل، لرسوم جمركية إضافية ستضاف إلى الرسوم المضادة، وفيما يلي الرسوم الإضافية.

البرازيل: 40 بالمئة

الهند: 25 بالمئة