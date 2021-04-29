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مباحثات أمريكية روسية بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران

29 - أبريل - 2021
روسيا تدين التدخل الأمريكي بشؤونها

العلم الروسي والأمريكي

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أجرت روسيا والولايات المتحدة اليوم الخميس مباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، وفي حين أكدت طهران تحقيق خطوات جيدة في مفاوضات فيينا، يُتوقع وصول مسؤولين أميركيين إلى الشرق الأوسط لتهدئة مخاوف حلفاء واشنطن إزاء العودة إلى الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الدولية عام 2015.

وقال المندوب الروسي في فيينا، ميخاييل أليانوف، إنه عقد مباحثات مفصلة ومفيدة للغاية مع المبعوث الأميركي إلى إيران، روبرت مالي، بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وكان أليانوف قد كشف قبيل الاجتماع عن أن مسألة رفع العقوبات الأميركية عن إيران تمثّل عقبة في المفاوضات، مشيرا إلى أن الإيرانيين يطالبون بتخفيف العقوبات قدر الإمكان، في حين يريد الأميركيون الإبقاء على بعض العقوبات التي يرون أن لا علاقة لها بالاتفاق النووي.

في غضون ذلك، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي عقد لقاءات ثنائية مع وفود لجنة الاتفاق النووي.

وأوضح أن لجنتي رفع العقوبات الأميركية والقضايا النووية تواصلان عملهما على صياغة النصوص.

وبدأت الجولة الثالثة من محادثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا أمس الأول الثلاثاء، وتتواصل اليوم الخميس .

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