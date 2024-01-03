مباحثات إسرائيلية مع الكونغو ودول أخرى "لقبول مهاجرين" من غزة

نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” Times of Israel، اليوم الأربعاء، عن مصدر كبير في مجلس الوزراء المصغر القول، إن إسرائيل تجري مباحثات مع الكونغو ودول أخرى “لقبول مهاجرين” من قطاع غزة.

وقال المصدر: “الكونغو ستكون مستعدة لاستقبال مهاجرين، ونحن نجري محادثات مع آخرين”. ولم يذكر المصدر البلدان الأخرى التي تجري معها إسرائيل مباحثات في هذا الشأن.

ونسبت الصحيفة لوزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل القول أمام الكنيست أمس: “في نهاية الحرب سينهار حكم حماس، ولن تكون هناك سلطات بلدية، وسيعتمد السكان المدنيون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية. لن يكون هناك عمل، وستتحول 60% من الأراضي الزراعية في غزة إلى مناطق عازلة أمنية”.

وأضافت غملئيل أن شن المزيد من الهجمات على إسرائيل لن يكون إلا مسألة وقت.

وأردفت القول “مشكلة غزة ليست مشكلتنا وحدنا. يجب على العالم أن يدعم الهجرة الإنسانية (من القطاع)، لأن هذا هو الحل الوحيد الذي أعرفه”.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أن شنت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوما مباغتا على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر الماضي.