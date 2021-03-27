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مباحثات إماراتية صينية لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

27 - مارس - 2021
مباحثات صينية إماراتية

مباحثات صينية إماراتية

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التقى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السبت، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقالت الوكالة الرسمية إن الشيخ محمد بن زايد “بحثا علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة التي تجمع دولة الإمارات والصين وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها، بما يعود بالخير على شعبيهما ويحقق مصالحهما المشتركة”.

وبحث الجانبان تطورات جائحة كورونا وتعاون البلدين في مجال اللقاحات والعلاجات الخاصة بالوباء. كما أكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي والتضامن الإنساني لمواجهة التداعيات خلال المرحلة الحالية وما بعد التعافي.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد ووزير خارجية الصين وجهات النظر بشأن عدد من القضايا مثار اهتمام البلدين وجهود دعم الاستقرار والسلام والتنمية لشعوب منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الصيني إلى الإمارات، ضمن جولة في المنطقة شملت السعودية وإيران.

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