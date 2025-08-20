الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
مباحثات بين الصين وأفغانستان حول التعدين ومبادرة الحزام والطريق

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2025 3:13 مساءً
الصين وأفغانستان

الصين وأفغانستان

قالت وزارة الخارجية في حكومة طالبان في أفغانستان إن الصين أبلغت كابول اليوم الأربعاء بأنها مهتمة باستكشاف واستخراج المعادن في أفغانستان وترغب في انضمامها رسميا لمبادرة الحزام والطريق.

وأفادت الوزارة الأفغانية في بيان بأن وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور كابول حاليا، وأجرى محادثات مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، مضيفة أن البلدين يرغبان في توسيع التعاون في مجموعة من المجالات.

وأضاف البيان الأفغاني أن وانغ قال إن البلدين يعملان معا لإزالة العقبات في تجارة المنتجات الزراعية وزيادة صادرات أفغانستان إلى الصين.

ولم تصدر بكين بيانا رسميا بشأن المحادثات بعد.

وكانت الصين أول دولة تعين سفيرا لها في أفغانستان بعد أن تولت طالبان السلطة، وسعت إلى تطوير علاقاتها مع الحركة الإسلامية التي تولت إدارة البلاد في 2021.

ويقول محللون إن أفغانستان، الفقيرة رغم ما تملكه من معادن الليثيوم والنحاس والحديد، قد توفر ثروة من الموارد المعدنية لتعزيز أمن سلاسل التوريد لبكين.

    المصدر :
  • رويترز

